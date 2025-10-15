Αποκαλύψεις για τη Μάργκαρετ Θάτσερ: Οι μυστικοί δεσμοί της Σιδηράς Κυρίας

Η Γκοντουέν, γνωστή για τις μελέτες της πάνω στη «Σιδηρά Κυρία», επιχειρεί να φωτίσει άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής της, παρουσιάζοντας στοιχεία που προκαλούν συζητήσεις στη Βρετανία.

Νέες αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή της Μάργκαρετ Θάτσερ έρχονται στο φως μέσα από το βιβλίο της Βρετανίδας συγγραφέως και βιογράφου της, Τίνα Γκοντουέν, με τίτλο «The Incidental Feminist» («Φεμινίστρια κατά τύχη»), που κυκλοφόρησε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της πρώην πρωθυπουργού.

Πέρα όμως από την πολιτική της παρακαταθήκη, το βιβλίο παρουσιάζει για πρώτη φορά προσωπικές λεπτομέρειες της ζωής της Θάτσερ, αποκαλύπτοντας ότι είχε συνάψει δύο εξωσυζυγικές σχέσεις με στενούς συνεργάτες της. Η πρώτη, σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, αφορά στα πρώτα χρόνια της πολιτικής της καριέρας, όταν ήταν ακόμη βουλευτής. Ο πρώτος εραστής της φέρεται να ήταν ο Χάμφρεϊ Άτκινς, βουλευτής των Συντηρητικών επί 32 χρόνια και υπουργός στα πρώτα κυβερνητικά σχήματα της Θάτσερ μεταξύ 1979 και 1982.

Η Γκοντουέν, επικαλούμενη μαρτυρίες από πρόσωπα του πολιτικού περιβάλλοντος της εποχής, αναφέρει ότι «ακόμα και τότε κυκλοφορούσαν πληροφορίες. Ήταν ευπαρουσίαστος άνδρας και αυτό ίσως να την είχε επηρεάσει». Σύμφωνα με έναν παλιό βουλευτή, «οι πολλές προαγωγές του Άτκινς χτυπούσαν άσχημα, καθώς θεωρούνταν λιγότερο ικανός από άλλους». Ο Άτκινς πέθανε το 1996 σε ηλικία 74 ετών, έξι χρόνια μετά την αποχώρηση της Θάτσερ από την πρωθυπουργία.

Η δεύτερη σχέση, όπως αναφέρει η συγγραφέας, είχε τη μορφή «φιλίας εκτός πρωτοκόλλου» με τον λόρδο Τίμοθι Μπελ, επικοινωνιακό της σύμβουλο και στενό συνεργάτη της επί σειρά ετών. Η Γκοντουέν υποστηρίζει ότι η μεταξύ τους σχέση ξεπερνούσε τα επαγγελματικά όρια, με τον Μπελ να εμφανίζεται ιδιαίτερα οικείος μαζί της. «Ο λόρδος Μπελ είχε την άνεση να ακουμπά το χέρι του πάνω στο γόνατό της και γενικά να είναι διαχυτικός μαζί της σε δημόσιες εμφανίσεις, όπως επίσημα δείπνα», γράφει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, στην επίσημη βιογραφία της Θάτσερ, την οποία υπογράφει ο λόρδος Μουρ, δεν είχαν επιβεβαιωθεί τέτοιες πληροφορίες. Ο Μουρ είχε αναφέρει ότι είχαν φτάσει στ’ αυτιά του φήμες για τον Άτκινς, αλλά δεν βρήκε αποδείξεις, ενώ για τον λόρδο Μπελ είχε δηλώσει πως «δεν γνώριζε τίποτα και τη θεωρούσε εντελώς απίθανη».

Η συγγραφέας, η οποία έχει μελετήσει επί δεκαετίες τη ζωή και το έργο της Θάτσερ, υποστηρίζει ότι το πιο διαρκές στοιχείο της κληρονομιάς της είναι η κανονικοποίηση της γυναικείας παρουσίας στην εξουσία. «Έχοντας γίνει η πρώτη αρχηγός κόμματος, η πρώτη πρωθυπουργός της Βρετανίας, η πρώτη γυναίκα ηγέτης χώρας των G7, κανονικοποίησε την ιδέα ότι οι γυναίκες μπορούν να αναλάβουν την εξουσία και άνοιξε την πόρτα για όλες μας. Κάθε γυναίκα με επιτεύγματα, σε οποιονδήποτε τομέα, από το 1975 και μετά, της οφείλει πολλά, όποια κι αν είναι τα πολιτικά πιστεύω της», δηλώνει η Γκοντουέν. Παράλληλα, σημειώνει ότι «το δεύτερο πράγμα για το οποίο είμαι απόλυτα βέβαιη ότι έκανε την πιο σωστή επιλογή ήταν ότι παντρεύτηκε τον Ντένις Θάτσερ. Χωρίς αυτόν δεν θα είχε ούτε την οικονομική ούτε τη συναισθηματική στήριξη για να γίνει πρωθυπουργός».

Η νέα βιογραφία της Τίνα Γκοντουέν επιχειρεί να αναδείξει τη Θάτσερ όχι μόνο ως πολιτική ηγέτιδα που άλλαξε τη Βρετανία, αλλά και ως γυναίκα με προσωπικές αντιφάσεις, πάθη και αδυναμίες, φωτίζοντας μια πλευρά της ζωής της που μέχρι σήμερα παρέμενε στη σκιά.