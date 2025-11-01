Βορίζια: Ο σασμός που δεν κράτησε και το σπίτι που άναψε τη σπίθα - Το σενάριο για το πώς ξέσπασε η νέα βεντέτα

Η κουμπαριά που δεν έφερε την ειρήνη στις δύο οικογένειες

Σκηνές φαρ ουέστ εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης, με την αναβίωση της βεντέτας στα Βορίζια να κάνει το χωριό να μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη και να αφήνει πίσω της 2 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Οι σφαίρες έπεσαν βροχή στα Βορίζια Ηρακλείου το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025) με 2 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες, με την εικόνα στα νοσοκομεία να είναι δραματική και τις αρχές να έχουν στείλει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο για να σταματήσει το περιστατικό πριν κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο. Από το μακελειό, νεκρός είναι ο 39χρονος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Φ. Κ., και η 55χρονη, από την οικογένεια Φ., που κατέληξε ίσως από ανακοπή ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν ακόμη νεκρό. Για τα αίτια θανάτου της γυναίκας, «φως» θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Μάλιστα, υπό τον φόβο να μην συνεχιστεί η βεντέτα στα νοσοκομεία που το κλίμα ήταν πολύ άγριο, οι δύο νεκροί αλλά και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσηλευτικά κέντρα, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν τόσο στο χωριό για να πραγματοποιήσουν έρευνες όσο και στα νοσοκομεία.

Όπως περιέγραψε στο newsit.gr μία συγγενής θύματος, «περίπου στις 11 άκουσα πυροβολισμούς και από μακριά είδα έναν άνθρωπο κάτω νεκρό. Τρομοκρατήθηκα και έφυγα. Ο 39χρονος πέρασε από το χωριό με το αυτοκίνητο, έβγαλε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί και έπειτα έτρεχε να φύγει. Οι δυο οικογένειες είναι από το ίδιο χωριό. Εδώ και χρόνια είχαν προβλήματα. Στο παρελθόν είχαν δημιουργήσει ξανά προβλήματα στο χωριό. Από εδώ και έπειτα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Φοβόμαστε πάρα πολύ». Ο «σασμός» που δεν κράτησε

Για κάποιους στο χωριό που βίωναν κάθε μέρα την κόντρα των δύο οικογενειών, ήταν θέμα χρόνου πότε θα πυροδοτηθεί η νέα μεταξύ τους βεντέτα που κρατά από τη δεκαετία του 1950. Ένα χρόνο πριν είχαν πέσει πάλι πυροβολισμοί μεταξύ μελών των δύο οικογενειών χωρίς ευτυχώς τότε να θρηνήσουμε θύματα, και τότε το περιστατικό καλύφθηκε, ενώ έγινε μία προσπάθεια για να πραγματοποιηθεί σασμός μεταξύ των δύο οικογενειών. Η προσπάθεια να έρθει η ειρήνη για τις δύο οικογένειες, επιχειρήθηκε μέσα από μια συντεκνιά, καθώς ένα παιδί της μιας οικογένειας βαφτίστηκε με νονό μέλος της άλλης, κάτι που όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, δεν ήταν αρκετό… Το σπίτι που αναβίωσε τη βεντέτα

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το μακελειό στους δρόμους του χωριού, σκοτώνοντας δύο άτομα και στέλνοντας στο νοσοκομείο δεκάδες ανθρώπους, οι σχέσεις των δύο οικογενειών ήταν τεταμένες. Όπως αναφέρουν άτομα που γνωρίζουν τη διαμάχη αλλά και το παρελθόν των δύο οικογενειών, η τελευταία αφορμή για να ξεσπάσει η πρωτόγνωρη μάχη στο χωριό ήταν το σπίτι που αποφάσισε να χτίσει το μέλος της μιας οικογένειας.