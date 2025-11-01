Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Κλείνουν σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό μετά το μακελειό - Για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών

Με αφορμή το σοκαριστικό μακελειό που εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025) στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης με πάνω από 2.000 πυροβολισμούς, δυο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, μπαίνει λουκέτο σε σχολεία της περιοχής. 

Ο Δήμος Φαιστού, με ανακοίνωση που εξέδωσε ώρες μετά το σοβαρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου, ενημερώνει ότι την ερχόμενη Δευτέρα (03.11.2025) και Τρίτη (04.11.1015), τα ακόλουθα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους:

– Νηπιαγωγείο Βοριζίων

– Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

 – Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

– Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.

#tags Κρήτη Βεντέτα Σχολεία

