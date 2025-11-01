Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ οχυρώνει το χωριό - Έπεσαν πάνω από από 2.000 σφαίρες - Φόβοι για μεταφορά της βεντέτας στα νοσοκομεία

Στιγμές αγωνίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, με την αναβίωση της βεντέτας στα Βορίζια να σπέρνει τον τρόμο.

Από το μακελειό που συνέβη στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025) 2 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες, με την εικόνα στα νοσοκομεία να είναι δραματική.

Ο επίσημος μέχρι στιγμής απολογισμός είναι 2 νεκροί, μια γυναίκα περίπου 55 ετών που όπως φαίνεται πέθανε από ανακοπή καρδιάς κι ένας άνδρας 39 ετών, όμως πληροφορίες από τοπικά μέσα κάνουν λόγο και για τρίτο νεκρό.

Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας κατάφεραν να μπουν στα Βορίζια που πλέον είναι χωριό – φάντασμα, λίγες ώρες μετά την έναρξη των πυροβολισμών και έχουν αποκλείσει το χωριό, αναζητώντας τους δράστες του αιματοκυλίσματος.

Στον απόηχο του αιματηρού περιστατικού, μεταβαίνουν στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Δημήτρης Μάλλιος, μαζί με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος («ελληνικό FBI»), Φώτης Ντουίτσης. Μαζί τους θα βρίσκεται και ειδική ομάδα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Σύμφωνα με το patris.gr, έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες μέσα σε λίγες ώρες με τους κατοίκους του χωριού να κλείνονται στα σπίτια όσο στους δρόμους η κατάσταση θύμιζε εμπόλεμη ζώνη.

Σε εμπόλεμη κατάσταση τα νοσοκομεία

Τραυματίες από μια οικογένεια μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο, ενώ αν και δεν εφημέρευε άνοιξε το ΠΑΓΝΗ προκειμένου να μην συναντηθούν στο ίδιο νοσοκομείο συγγενείς των θυμάτων υπό τον φόβο να συνεχιστεί η βεντέτα στα νοσοκομεία.

Τραυματίες μεταφέρθηκαν και σε ιδιωτική κλινική και δύο ακόμη τραυματίες – μια γυναίκα και ένα μικρό παιδί – νοσηλεύονται.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για σύνολο 15 τραυματιών με τους δύο από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Και στα δυο νοσοκομεία βρίσκονται ήδη ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις για να αποφύγουν τα χειρότερα.

Τα μέτρα της ΕΛΑΣ είναι δρακόντεια, για την αποφυγή νέου γύρου αιματοκυλίσματος. Στο Βενιζέλειο, έξω από τα επείγοντα συγκεντρώθηκαν διμοιρίες ανδρών της αστυνομίας, οι οποίοι δέχθηκαν μπαράζ φραστικών επιθέσεων από συγγενείς θυμάτων.