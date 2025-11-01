Κρήτη: Δύσκολη νύχτα στα Βορίζια μετά τη βεντέτα με 2 νεκρούς - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Τεταμένο το κλίμα στην περιοχή μετά τους πυροβολισμούς στα Βορίζια της Κρήτης λόγω βεντέτας ανάμεσα σε οικογένειες με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 6 να τραυματιστούν.

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές στην Κρήτη για το εντοπισμό ατόμων που συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αυτόπτες μάρτυρες έχουν αναφέρει ακόμα για τρία άτομα που είχαν συμμετοχή και πυροβόλησαν την ώρα που οι σφαίρες έπεφταν σαν βροχή στο ορεινό χωριό της Κρήτης.

Αυτό που απασχολεί, όμως, τα έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν μεταβεί στο νησί από την Αθήνα είναι η «συμφωνία της σιωπής» που υπάρχει καθώς πολύτιμοι μάρτυρες δεν έχουν κατονομάσει τα άτομα αυτά.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άκαρπες απέβησαν και οι έρευνες που έγιναν σε σπίτια για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής με έγκυρες πηγές να κάνουν λόγο για όπλα που «εξαφανίστηκαν».

Επιχείρηση πόρτα – πόρτα στα Βορίζια

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν σαρωτικές έρευνες πόρτα-πόρτα μέσα στο χωριό, το οποίο έχει ερημώσει.Ελάχιστοι κάτοικοι έχουν απομείνει στα σπίτια τους, σε κατάσταση σοκ μετά τα δραματικά γεγονότα.

Αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση κάνουν λόγο για «συνθήκες πολέμου», καθώς αρκετοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι ανάμεσα στα πυρά την πρώτη στιγμή της συμπλοκής. Τα θύματα και οι τραυματίες εντοπίστηκαν μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα του μακελειού.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως η ΕΛ.ΑΣ δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε κάποια σύλληψη.

Λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου, δε, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, υπό τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Δημήτρη Μάλιο. Σε αυτή συμμετείχαν ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου, ο επικεφαλής των ΕΚΑΜ, καθώς και ανώτατα στελέχη της τοπικής και κεντρικής αστυνομίας.

Η σύσκεψη επικεντρώθηκε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των επόμενων ωρών, με τις αστυνομικές αρχές να εκπέμπουν μήνυμα μηδενικής ανοχής και αποφασιστικότητας για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων και την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας στην περιοχή.