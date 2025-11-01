Ηράκλειο: «Γλίτωσα για 10 πόντους» - Αυτόπτης μάρτυρας μιλά για το φονικό στα Βορίζια

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχές της Κρήτης μετά την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια Ηρακλείου, με την αστυνομία να κάνει λόγο για βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών.

Ολα ξεκίνησαν χθες, όταν σημειώθηκε βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κτίριο. Ακολούθως, άγνωστοι μετέβησαν στα Βορίζια και άρχισαν να πυροβολούν κατά ριπάς και αδιακρίτως, προφανώς σε μια πράξη αντεκδίκησης.

Αυτό επιβεβαιώνει και η μαρτυρία ενός άνδρα, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται στο σημείο το πρωί. «Εγώ πέρναγα από το χωριό και έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά. Εριχαν (πυροβολισμούς) και από τη μια μεριά και από την άλλη. Εγώ έχω φάει γύρω στις πέντε με έξι σφαίρες πάνω στο αμάξι. Ειδοποίησα την Αστυνομία και το μόνο που μου είπαν είναι να μπω στο σπίτι μου να μην κινδυνέψω. Εγώ είμαι περαστικός, ούτε σπίτι έχω, ούτε τίποτα… Το αυτοκίνητο μου είναι σακατεμένο και προσπαθώ να φύγω από δω γιατί ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουμε» ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση της Κρήτης.

Συνεχίζοντας, είπε ότι από τους πυροβολισμούς κατάλαβε ότι το ένα όπλο πρέπει να ήταν καλάσνικοφ, το άλλο καραμπίνα, ενώ σίγουρα υπήρχαν και πιστόλια.

«Στο ένα αμάξι με τα φιμέ τζάμια δεν είδα πόσοι ήταν. Στο άλλο ήταν όρθιοι- εκτός από τους νεκρούς μετά που ήταν κάτω – πρέπει να ήταν 8-10 άτομα. Ηταν στημένη η δουλειά. Με το που πέρναγε το αυτοκίνητο τον πλάκωσαν οι άλλοι με τα καλάσνικοφ και τα πιστόλια. Που να το φανταστώ εγώ… Κοίταζαν από τα μπαλκόνια και δείχνανε και χάζευα και εγώ και έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά… Ειδα μετά ένα φορτηγάκι που είχε πάνω δύο ή τρία άτομα ξάπλα. Ηταν μια γυναίκα σίγουρα και ένας άντρας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Από τις 11:00 ενημέρωσα την αστυνομία και καλώ βοήθεια αλλά τίποτα. Φοβάμαι γιατί δεν ξέρουν ποιος είμαι. Μπορεί να περάσει κανείς να μου αδειάσει καμιά γεμιστήρα. Εγώ τη γλίτωσα για 10 πόντους. Μου έχουν τρυπήσει το λάστιχο, έχω φάει τρεις σφαίρες σε ένα τζάμι και άλλες τρεις στη μάσκα του αυτοκινήτου», κατέληξε.