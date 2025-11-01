Βεντέτα στα Βορίζια: Bαφτίστηκαν τα 3 από τα 5 παιδιά του 39χρονου θύματος πριν από την κηδεία του

Οργή και οδύνη επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου το πρωί του Σαββάτου 01.11.2025, που άφησε πίσω του δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες, όταν δύο οικογένειες με βεντέτα μεταξύ τους, άρχισαν να πυροβολούν αδιάκριτα στους δρόμους του χωριού.

Οι σκηνές αρχαίας τραγωδίας μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου συνεχίστηκαν καθώς ένας από τους δύο νεκρούς ήταν ένας 39χρονος, πατέρας πέντε παιδιών.

Η οικογένεια του, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, αποφάσισε να βαφτίσει λίγες ώρες μετά την τραγωδία τα αβάπτιστα παιδιά του, προκειμένου να μπορέσουν αύριο Κυριακή 02.11.2025, να παρευρεθούν στην κηδεία του και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, με το πένθος να είναι βαρύ.

Το χωριό παραμένει ερημωμένο, ένα χωριό-φάντασμα, με την τοπική κοινωνία να προσπαθεί να βρίσκεται σε σοκ από τα οσα απίστευτα εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου, με κάποιους βέβαια, να κάνουν λόγο για προδιαγεγραμμένη τραγωδία καθώς η κόντρα των δύο οικογενειών κρατούσε χρόνια.

Εκτός από τον 39χρονο, τη ζωή της έχασε και μια 55χρονη, ενώ πολλοί είναι οι τραυματίες. Η 55χρονη, κατέληξε -πιθανότατα- από ανακοπή ενώ για τα αίτια θανάτου της γυναίκας, «φως» θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.