Πάτρα: Τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων- Αθλητής έπεσε σε σταθμευμένο όχημα

Έρευνα της Τροχαίας Πατρών για τις συνθήκες του συμβάντος
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, ύστερα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη γνωστός αθλητής .
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από γνωστό πολυχώρο εκδηλώσεων της περιοχής.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.
