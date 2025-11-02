Πάτρα: Τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων- Αθλητής έπεσε σε σταθμευμένο όχημα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, ύστερα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη γνωστός αθλητής .

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από γνωστό πολυχώρο εκδηλώσεων της περιοχής.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.