Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων- Αθλητής έπεσε σε σταθμευμένο όχημα

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Έρευνα της Τροχαίας Πατρών για τις συνθήκες του συμβάντος

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, ύστερα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη γνωστός αθλητής .

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από γνωστό πολυχώρο εκδηλώσεων της περιοχής.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ειδήσεις Τώρα

Ηράκλειο : «Ζωσμένα» από αστυνομικούς τα Βορίζια μετά τους πυροβολισμούς-Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

Η Ασφάλεια Πάτρας εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που «χτυπούσε» ηλικιωμένους σε όλη τη χώρα

Θρήνος στη Λοκρίδα: Δύο νέοι, 25 και 28 ετών, σκοτώθηκαν σε τροχαίο τα ξημερώματα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Ακτή Δυμαίων

Ειδήσεις