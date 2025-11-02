Θρήνος στη Λοκρίδα: Δύο νέοι, 25 και 28 ετών, σκοτώθηκαν σε τροχαίο τα ξημερώματα

Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Λοκρίδα, καθώς δύο νέοι άνδρες, ηλικίας 25 και 28 ετών, έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Κυριακής σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο φίλοι είχαν βγει το βράδυ του Σαββάτου για να διασκεδάσουν και επέστρεφαν στην Τραγάνα από την Αταλάντη, όπου είχαν επισκεφθεί ένα μπαρ. Λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει την Αταλάντη με τη Σκάλα, το αυτοκίνητό τους – για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο – εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου.