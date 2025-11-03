Βορίζια: «Δεν ξέρω πότε θα γυρίσω» λένε οι κάτοικοι στο χωριό που έφυγαν μετά το μακελειό

«Ήμουν στα Βορίζια, αλλά μετά από τους πυροβολισμούς έφυγα», λέει κάτοικος του χωριού του Ηρακλείου στα ριζά του Ψηλορείτη που αναγκάστηκε υπό το καθεστώς του φόβου να εγκαταλείψει το σπίτι μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες.

Ο ένας κάτοικος μετά τον άλλο εγκαταλείπουν το χωριό Βορίζια του Ηρακλείου μετά το μακελειό. Ο φόβος κυριαρχεί σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν στα σπίτια τους να κρατούν τα στόματά τους κλειστά, φοβούμενοι μη βρεθούν μπλεγμένοι.

Παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται πλέον στο Βορίζιας, οι πολίτες αγωνιούν για το πώς θα είναι οι επόμενες ώρες στο χωριό τους.

«Ήμουν στα Βορίζια, αλλά μετά από το περιστατικό έφυγα. Όταν έγινε, κοιμόμουν, αλλά φοβήθηκα και δεν σηκώθηκα. Μετά έφυγα για δουλειά και έφυγα στις τρεις η ώρα τα ξημερώματα» αναφέρει κάτοικος του χωριού, μιλώντας στο newsit.gr. Μάλιστα, και οι συγχωριανοί του παραμένουν στα σπίτια τους και δεν κυκλοφορούν ούτε σχολιάζουν, για να μην βρεθούν στο επίκεντρο των δύο οικογενειών.

Παρά τις προσπάθειες για «σασμό» ανάμεσα στις δύο οικογένειες, αυτό δεν κατέστη δυνατό και σήμερα όλοι εύχονται να μην ξεκινήσει και νέος κύκλος αίματος. Αφορμή για να αναζωπυρωθεί η έχθρα των δύο οικογενειών φαίνεται να είναι το σπίτι στο οποίο τοποθετήθηκαν τα μασούρια με δυναμίτιδα.