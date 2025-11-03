Ενέδρα θανάτου στο σαλέ της Αράχωβας - Το στοιχείο που αναζητά η Αστυνομία

Με τις Αρχές να βλέπουν συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη μαφιόζικη εκτέλεση του 42χρονου σε σαλέ της Αράχωβας, ένα επιπλέον στοιχείο που αναζητούν τώρα οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος, είναι το ποιος έδωσε την πληροφορία ότι το θύμα είχε πάει στον λόφο για να αποδράσει για το Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκτιμάται ότι η δολοφονία του 42χρονου σχεδιαζόταν εδώ και καιρό, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι είχαν ήδη κλέψει το αυτοκίνητο αλλά και ότι ήταν καλά οργανωμένοι με τον οπλισμό.

Είναι, όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews σαν να περίμεναν την πληροφορία και τη στιγμή που θα μπορέσουν να βρουν το τυφλό σημείο για να του στήσουν την ενέδρα θανάτου.

Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι οι εκτελεστές είχαν τόσο σταθερό χέρι, που το θύμα δέχθηκε στο σώμα του περίπου 12 σφαίρες και μόνο μία βρέθηκε εκτός του σώματός του, η οποία και προκάλεσε θραύσματα σε τζαμαρία.