Εκτέλεση Λάλα: Βρέθηκαν δύο από τα όπλα της δολοφονίας

Τουλάχιστον δύο είναι οι εκτελεστές που έστησαν καρτέρι θανάτου στον Γιάννη Λάλα, ενώ θεωρείται εξίσου βέβαιο ότι υπήρχε και υποστηρικτική ομάδα για την ασφαλή και σίγουρη διαφυγή τους.

Το SUV μάρκας Nissan που χρησιμοποίησαν ήταν κλεμμένο από την Ηλιούπολη και μετά τη δολοφονία το παράτησαν 5 λεπτά από το σημείο και του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα καλάσνικοφ και ένα 9αρι πιστόλι.

Το αυτόματο και δύο πιστόλια βρέθηκαν καμένα και αυτά μέσα στο κουφάρι του αυτοκινήτου, παρόλα αυτά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια μήπως καταστεί η δυνατή η εξαγωγή τυχόν κρίσιμων στοιχείων.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στέκονται ιδιαίτερα στην άρτια οργάνωση των δραστών, που παραπέμπει και σε πιθανή εσωτερική πληροφόρηση.