Εκτέλεση Λάλα: Βρέθηκαν δύο από τα όπλα της δολοφονίας

Στο όχημα που χρησιμοποίησαν, και έκαψαν στη συνέχεια οι δράστες, εντοπίστηκαν δύο από τα όπλα του εγκλήματος
Τουλάχιστον δύο είναι οι εκτελεστές που έστησαν καρτέρι θανάτου στον Γιάννη Λάλα, ενώ θεωρείται εξίσου βέβαιο ότι υπήρχε και υποστηρικτική ομάδα για την ασφαλή και σίγουρη διαφυγή τους.
Το SUV μάρκας Nissan που χρησιμοποίησαν ήταν κλεμμένο από την Ηλιούπολη και μετά τη δολοφονία το παράτησαν 5 λεπτά από το σημείο και του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα καλάσνικοφ και ένα 9αρι πιστόλι.
Το αυτόματο και δύο πιστόλια βρέθηκαν καμένα και αυτά μέσα στο κουφάρι του αυτοκινήτου, παρόλα αυτά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια μήπως καταστεί η δυνατή η εξαγωγή τυχόν κρίσιμων στοιχείων.
Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στέκονται ιδιαίτερα στην άρτια οργάνωση των δραστών, που παραπέμπει και σε πιθανή εσωτερική πληροφόρηση.
Το χρονικό της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
Υπενθυμίζεται πως, το θύμα βρισκόταν σε συγκρότημα με βίλες – σαλέ στο Λιβάδι της Αράχωβας, στον Παρνασσό, μαζί με μία γυναίκα και ακόμη δύο ζευγάρια, στο ίδιο σαλέ. Αυτό το γνώριζαν οι δράστες, του έστησαν καρτέρι θανάτου και απλά περίμεναν την ευκαιρία όταν εκείνος βγήκε στο μπαλκόνι. Εκεί τον γάζωσαν με καλάσνικοφ και πιστόλι, πυροβολώντας τον στα πόδια, στο στήθος και την κοιλιακή χώρα.
Οι δράστες διέφυγαν με ένα κλεμμένο από την Ηλιούπολη SUV, το οποίο είχαν αφαιρέσει τον περασμένο Οκτώβριο και του είχαν τοποθετήσει επίσης κλεμμένες πινακίδες από άλλο όχημα της ίδιας μάρκας. Το εγκατέλειψαν σε μία απόσταση 5 λεπτών από το σημείο και του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Πιθανόν από το σημείο διέφυγαν μετά με άλλο όχημα, χαρακτηριστικό που δείχνει επίσης πληρωμένους εκτελεστές.
Το θύμα ήταν γνωστό μέλος της εγχώριας μαφίας, ο οποίος είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για την δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη Γ. Καραϊβάζ αλλά και για τη δολοφονία ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι, κατηγορίες για τις οποίες απαλλάχθηκε στο δικαστήριο.
