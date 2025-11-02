Back to Top
Δολοφονία Λάλα: «Μου κόπηκαν τα πόδια, ας τον συγχωρήσει ο Θεός» – Η ανάρτηση της χήρας του Γιώργου Καραϊβάζ για τον 40χρονο

Σημειώνεται ότι ο 40χρονος υπήρξε κατηγορούμενος για τη δολοφονία του δημοσιογράφου

Η χήρα του Γιώργου Καραϊβάζ έκανε μία ανάρτηση μετά την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα το βράδυ του Σαββάτου (1/11).

Σημειώνεται ότι ο 40χρονος υπήρξε κατηγορούμενος για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, αλλά είχε κριθεί αθώος λόγω αμφιβολιών, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024.

«Ο θάνατος πονά, τόσο πολύ που ξεσκίζει τα σωθικά. Πριν μια ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του Γιώργου μου, του Γιωργούκου μου, προσπαθώ να καταλάβω το πώς νιώθω, μ’ έπιασε μια τρεμούλα μου κόπηκαν τα πόδια είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στην απέραντη θλίψη», αναφέρει στην ανάρτησή της και προσθέτει:

