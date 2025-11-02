Βρετανία: «Φύγετε, υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες»

Ανατριχιαστική μαρτυρία για την επίθεση με τους 10 τραυματίες σε τρένο

Τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε χθες Σάββατο στην ανατολική Βρετανία σε τρένο με κατεύθυνση το Λονδίνο, από την οποία τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι εκ των οποίων οι 9 σοβαρά, αναζητά η αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συμμετέχει στην έρευνα για την επίθεση σε τρένο στη Βρετανία, ενώ δύο άνθρωποι έχουν ήδη συλληφθεί. Ωστόσο δεν έχει δοθεί καμία πληροφορία για την ταυτότητα των συλληφθέντων ή για τα κίνητρά τους. Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19:40 (τοπική ώρα, 21:40 ώρα Ελλάδας) για επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου. Στη διάρκεια της νύχτας η αστυνομία έκανε λόγο για 10 τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι εννέα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> <a href="https://twitter.com/hashtag/MASS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MASS</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/STABBING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#STABBING</a> IN <a href="https://twitter.com/hashtag/UK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UK</a>: 9 FIGHTING FOR LIFE AFTER <a href="https://twitter.com/hashtag/TRAIN?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TRAIN</a> STATION <a href="https://twitter.com/hashtag/ATTACK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ATTACK</a><br>••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<br><br>Chaos erupted in Huntingdon, England, after a mass stabbing at the train <a href="https://t.co/HAlWgIEBZC">pic.twitter.com/HAlWgIEBZC</a></p>— Threat Disseminator Hub Team (@nickngei2) <a href="https://twitter.com/nickngei2/status/1984831783305642008?ref_src=twsrc%5Etfw">November 2, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας, τον οποίο επικαλούνται πολλά βρετανικά μέσα, αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει μέσα στο βαγόνι με το μπράτσο του μέσα στα αίματα, φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι». Ένας τρίτος είπε ότι είδε «αίματα παντού». «Φύγετε! Υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες»

Ο Όλι Φοστερ, τον οποίο επικαλείται το BBC, δήλωσε ότι αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για πλάκα λόγω του Halloween όταν άκουσε επιβάτες να φωνάζουν: «Φύγετε! Υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες». Ο ίδιος περιέγραψε ότι τα καθίσματα του τρένου ήταν γεμάτα αίματα και ότι ένας επιβάτης προσπαθούσε να προστατεύσει ένα κοριτσάκι στη διάρκεια της επίθεσης, «η οποία έμοιαζε να μην τελειώνει». Άλλος επιβάτης, ο οποίος μίλησε στο Sky News, είπε ότι, μόλις ακινητοποιήθηκε το τραίνο, είδε αστυνομικούς να χρησιμοποιούν ένα τέιζερ στην αποβάθρα για να σταματήσουν έναν άνδρα ο οποίος ήταν οπλισμένος με μεγάλο μαχαίρι.

«Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε έρευνες για να διαπιστώσουμε τι συνέβη και μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος προτού μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε οτιδήποτε», προειδοποίησε ο Κρις Κέισι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας Μεταφορών, ενώ προέτρεψε να μην «γίνονται εικασίες για τα αίτια του συμβάντος». Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε στο Χ το περιστατικό «εξαιρετικά ανησυχητικό». «Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους πληγέντες και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», πρόσθεσε.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.<br><br>My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.<br><br>Anyone in the area should follow the advice of the police.</p>— Keir Starmer (@Keir_Starmer) <a href="https://twitter.com/Keir_Starmer/status/1984743058856869942?ref_src=twsrc%5Etfw">November 1, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>