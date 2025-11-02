Βίντεο από το καμένο αυτοκίνητο των εκτελεστών του Γιάννη Λάλα

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το MEGA, ερευνάται από τους αστυνομικούς το ενδεχόμενο να χρησιμοποίησαν κάποιο άλλο όχημα προκειμένου να διαφύγουν.

Οι εκτελεστές φέρονται να έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο αφού το εγκατέλειψαν στη θέση Σταυρός, στην περιοχή Λιβάδι, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του εγκλήματος.

Καμένο βρέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, στην Αράχωβα.

Αράχωβα: Πώς έγινε η εκτέλεση του Γιάννη Λάλα

Ο Γιάννης Λάλας βρισκόταν σε συγκρότημα με βίλες-σαλέ στο Λιβάδι της Αράχωβας, στον Παρνασσό, μαζί με μία γυναίκα και ακόμη δύο ζευγάρια.

Κάποια στιγμή το βράδυ, βγήκε στο μπαλκόνι μόνος του και οι εκτελεστές που γνώριζαν πολύ καλά πού βρισκόταν και του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου, άρχισαν να τον γαζώνουν από κάτω με καλάσνικοφ, σωριάζοντάς τον νεκρό.

Δέχτηκε καταιγισμό από σφαίρες στα άκρα και στον κορμό του σώματος, σε στήθος και κοιλιακή χώρα.

Ακολούθησαν σκηνές αλλοφροσύνης μέσα στην πολυτελή βίλα, ενώ την Αστυνομία την κάλεσε η γυναίκα που ήταν μαζί του, η οποία ανέφερε μάλιστα στους αστυνομικούς ποιος ακριβώς ήταν το θύμα.

Το θύμα ήταν γνωστό μέλος της εγχώριας μαφίας, που είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη Γ. Καραϊβάζ αλλά και για τη δολοφονία ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι, κατηγορίες για τις οποίες απαλλάχθηκε στο δικαστήριο.