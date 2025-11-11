Νέες αποκαλύψεις για το μακελειό στα Βορίζια - Η κρίσιμη κατάθεση 65χρονου μάρτυρα για το πώς έγινε το αιματοκύλισμα

Νέες πληροφορίες για το μακελειό στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης όπου έπεσαν νεκροί ο 39χρονος και η 56χρονη βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία κομβική μαρτυρία περαστικού, ο οποίος από καθαρή τύχη γλίτωσε από τους πυροβολισμούς.

«Αν ήταν δέκα πόντους πιο πάνω, θα με είχε βρει στην κοιλιά και τώρα δεν θα μιλούσαμε εδώ» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το cretalive.gr.

Οι βολίδες έπληξαν και το δικό του αυτοκίνητο, ένα γκρι τζιπ που καταγράφεται στις κάμερες ασφαλείας με το λάστιχο σκασμένο. Η κατάθεσή του δόθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας, δηλαδή της 1ης Νοεμβρίου, οπότε και σημειώθηκε το αιματοκύλισμα.

Όταν βγήκαν καλάσνικοφ και πιστόλια



Διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων, ερχόμενος από Λοχριά, ο 65χρονος μάρτυρας περιγράφει ότι κοντά στην έξοδο του χωριού προς Ζαρό, στα 100-200 μέτρα από το Μνημείο, είδε μαζεμένα περί τα 15 άτομα, στη δεξιά μεριά του δρόμου. Ταυτόχρονα είδε ένα αυτοκίνητο μαύρο γυαλιστερό αγροτικό, όπως περιγράφει, με σκούρα φιμέ τζάμια, να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση με μεγάλη ταχύτητα. Αναπόφευκτα ο ίδιος «έκοψε» ταχύτητα για να περάσει ο οδηγός του μαύρου αγροτικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, ο μάρτυρας περιέγραψε ότι κατά την στιγμή που το μαύρο αγροτικό έφθανε στο ύψος των συγκεντρωμένων, είδε όπλα να σηκώνονται προς το αυτοκίνητο από το πλήθος και άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρους του οχήματος. «Σίγουρα διέκρινα ένα καλάσνικοφ, κυρίως από τον ήχο, το χαρακτηριστικό «κακάρισμα» που έκανε, ενώ συνολικά πρέπει να εμφανίστηκαν τέσσερα-πέντε όπλα, όπως πρόλαβα να δω, το ένα απ’ αυτά ήταν μακρύ, σαν καραμπίνα «χράπα-χρούπα». Τα άλλα πρέπει να ήταν πιστόλια γιατί έπεφταν ριπές με λίγους πυροβολισμούς» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά. Όμως, περιέγραψε επίσης, ότι στο αγροτικό μέσα δεν φαινόταν πόσα άτομα υπήρχαν γιατί ήταν σηκωμένα τα τζάμια και φιμέ.

Οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν για 2-3 λεπτά

Ο 65χρονος στην κατάθεση του σημείωσε ότι με το που αντιλήφθηκε τους πυροβολισμούς, έγειρε το σώμα του στο ύψος του τιμονιού και ανέπτυξε ταχύτητα για να φύγει. Είναι κομβική η περιγραφή του στο σημείο που αναφέρεται στην 56χρονη. Περιέγραψε ότι πριν σκύψει, είδε μια γυναίκα που φορούσε ένα πολύχρωμο καφέ φόρεμα, να πέφτει κάτω, ενώ δίπλα της ήταν ένας άνδρας γονυπετής που φαινόταν τραυματισμένος. Κατέθεσε ακόμα ότι πριν η γυναίκα πέσει στο έδαφος, είχε υψώσει το χέρι της και έδειχνε κάτι στα απέναντι μπαλκόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν για 2-3 λεπτά, σταμάτησαν για λίγο και μετά ακούστηκαν και πάλι πυροβολισμοί, σαν να συνεχιζόταν, όπως εκτιμά, το επεισόδιο.

Ο μάρτυρας δεν είδε, αναφέρει, αν πυροβολούσαν μέσα από το μαύρο αγροτικό, αλλά εικάζει ότι σίγουρα έτσι έγινε. Αστυνομικοί πάντως ερωτούν ξανά τον μάρτυρα αν αντιλήφθηκε να ρίπτονται πυροβολισμοί μέσα από το μαύρο αγροτικό αυτοκίνητο, δηλαδή του 39χρονου, με τον 65χρονο να φέρεται να απαντά: «Δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο. Υποθέτω ότι κάτι τέτοιο έγινε καθώς προφανώς υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών και τα άτομα της ομάδας που ήταν πεζοί, ανάμεσα στους οποίους ήταν η γυναίκα και ο άνδρας που τραυματίστηκαν, θεωρώ ότι δεν πυροβολιόντουσαν μεταξύ τους. Αυτοί όλοι πυροβολούσαν το μαύρο αμάξι και βάση λογικής θεωρώ ότι και όποιος επέβαινε στο αμάξι αυτό, θα πυροβόλησε και αυτός εναντίον τους. Δεν αντιλήφθηκα εξάλλου άλλους εμπλεκόμενους. Είχε βέβαια κόσμο στα μπαλκόνια, από την αριστερή πλευρά όπως πήγαινα εγώ, αλλά δεν μπορώ να πω αν αυτοί συμμετείχαν».