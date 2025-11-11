Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ναυάγιο με νεκρούς πρόσφυγες στη Γαύδο - Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού

Τραγωδία στη Γαύδο με ναυάγιο προσφύγων. Τουλάχιστον τρεις νεκροί, έρευνες για αγνοούμενους

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης (11/11) μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ύστερα από ανατροπή λέμβου που μετέφερε πρόσφυγες, περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί τρεις σοροί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για πιθανούς αγνοουμένους.

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση
Στην περιοχή επιχειρούν δύο παραπλέοντα πλοία και δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ενώ έχει απογειωθεί και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 56 άτομα από πλοίο της δύναμης Frontex, που συμμετέχει στην επιχείρηση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με κάθε διαθέσιμο μέσο.

