Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, σε περιοχή της Αττικής, ένας 19χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο δράστης απειλούσε τη 17χρονη, με την οποία διατηρούσε σχέση, ότι θα προβεί σε διαμοιρασμό προσωπικών τους στιγμών, αν διέκοπταν τη σχέση τους, όπως εκείνη επιθυμούσε.

Παράλληλα, ο 19χρονος ασκούσε ψυχολογική πίεση στην ανήλικη, μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων, απειλώντας ότι θα προκαλέσει κακό στην ίδια, σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της ή στον εαυτό του.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα, με αποτέλεσμα ο 19χρονος να εντοπιστεί και να συλληφθεί, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το κατασχεθέν κινητό θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.



