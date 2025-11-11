Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης

Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογ...

Ο δράστης απειλούσε την 17χρονη, με την οποία διατηρούσε σχέση, ότι θα μοιραζόταν τις προσωπικές τους στιγμές, αν διέκοπταν τη σχέση τους, όπως εκείνη επιθυμούσε

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, σε περιοχή της Αττικής, ένας 19χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο δράστης απειλούσε τη 17χρονη, με την οποία διατηρούσε σχέση, ότι θα προβεί σε διαμοιρασμό προσωπικών τους στιγμών, αν διέκοπταν τη σχέση τους, όπως εκείνη επιθυμούσε.

Παράλληλα, ο 19χρονος ασκούσε ψυχολογική πίεση στην ανήλικη, μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων, απειλώντας ότι θα προκαλέσει κακό στην ίδια, σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της ή στον εαυτό του.

 Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα, με αποτέλεσμα ο 19χρονος να εντοπιστεί και να συλληφθεί, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το κατασχεθέν κινητό θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.


 

Ειδήσεις Τώρα

Πλακιάς για τα Τέμπη: Ζητάμε αναβάθμιση κατηγορίας εναντίον του Καραμανλή

Αχαΐα: 52 κλήσεις για κράνος την εβδομάδα 3 με 9 Νοεμβρίου

Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο 27χρονος που είχε βρεθεί απανθρακωμένος σε όχημα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πορνογραφία revenge porn

Ειδήσεις