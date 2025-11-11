Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

Ελεύθερος με περιοριστικους όρους αφέθηκε ο καθηγητής σε σχολείο στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων.

Οι όροι περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και να μην πλησιάσει την μαθήτρια στα 100 μέτρα.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και σε βάρος του σχηματίστηκε, μετά από καταγγελία, δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας με κοινοποίηση γυμνών φωτογραφιών.

Όπως έχει ανακοινωσει η ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με καταγγελία γονέα 15χρονης μαθήτριας και έπειτα από εξέταση της τελευταίας, παρουσία παιδοψυχολόγου, συνελήφθη ο εκπαιδευτικός που μέσα σε τάξη εκπαιδευτικού ιδρύματος, υπέδειξε στην μαθήτρια, φωτογραφίες από το κινητό του τηλέφωνο, που απεικονίζουν γεννητικά όργανα ανήλικων τέκνων.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του κατηγορούμενου και κατάσχεσαν το κινητό του τηλέφωνο, από το οποίο εξήχθη επίμαχο φωτογραφικό υλικό, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι και ηλεκτρονικός υπολογιστής.