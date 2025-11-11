Μνημόνιo Συνεργασίας Πανεπιστημίου Πατρών και «Ελπίδας»

Το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η Ελπίδα» και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπέγραψαν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής στήριξης ασθενών που νοσούν από καρκίνο, καθώς και των οικογενειών τους.

Η συνεργασία, τονίζει η ανακοίνωση της "Ελπίδας", περιλαμβάνει κοινές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας, ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, καθώς και συνέργειες με ερευνητικές και ακαδημαϊκές δομές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου που πραγματοποιήθηκε στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών παρευρέθηκαν:

Από το Πανεπιστήμιο Πατρών:

• Ο Πρύτανης, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας

• Η Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας & Πολιτισμού, Καθηγήτρια Λένα Αλμπάνη

Από το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η Ελπίδα»:

• Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναστασία Μανωλοπούλου

• Η Αντιπρόεδρος Άννα Μαρία Ρογδάκη.

• Τα μέλη του Δ.Σ., Γεώργιος Κολλιόπουλος και Άννυ Νικολοπούλου

• Η Προϊσταμένη Διοικητικού του Ιδρύματος, Σοφία Γαλανοπούλου

"Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει την κοινή δέσμευση των δύο φορέων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υποστήριξης προς τους ογκολογικούς ασθενείς και την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας και προσφοράς τους.

Το Ίδρυμα «Η Ελπίδα» συνεχίζει να υπηρετεί, με συνέπεια και ανθρωπιά, τον άνθρωπο που νοσεί και την οικογένειά του".