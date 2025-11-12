Νέες αποκαλύψεις για τον ιερέα-YouTuber: Τα λόγια της κόρης και της μητέρας της καρκινοπαθούς

«Συνεχώς την ενοχλούσε, ήθελε λεφτά»

Δεν μπορούν να πιστέψουν η μητέρα και η αδερφή της, το πόσο εύκολα εξαπάτησε την 55χρονη ομογενή και καρκινοπαθή ο 46χρονος ιερέας Youtuber, ο οποίος συνελήφθη μαζί με ακόμη 7 μέλη εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση ναρκωτικών. Ο 46χρονος ιερέας Youtuber και πρώην τηλεοπτικό πρόσωπο, που χθες (11.11.2025) προφυλακίστηκε, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών, έψαχνε χρήματα, όπως υποστήριζε, για να μετατρέψει μία παλιά αποθήκη σε εκκλησία επί της οδού Λιοσίων. Σύμφωνα με το MEGA το 2018, η ομογενής από τον Καναδά μίλησε μαζί του και αποφάσισε να κάνει δωρεά ύψους 20.000 ευρώ, επειδή ήθελε να θεμελιωθεί μία εκκλησία για τον Άγιο Παρθένιο, τον προστάτη των καρκινοπαθών. Η εύθραυστη ψυχολογία της γυναίκας σε συνδυασμό με την αγάπη της για την Ελλάδα, έκαναν, όπως φαίνεται, πιο εύκολο το έργο του ρασοφόρου. Η πρώτη δόση των 120.000 ευρώ που δώρισε η 55χρονη ομογενής, δεν του ήταν αρκετή. Η γυναίκα αφού διαγνώστηκε με καρκίνο, έμαθε για το δήθεν έργο του ρασοφόρου και επικοινώνησε μαζί του, θέλοντας να κάνει καλό με την ελπίδα οι καλές της πράξεις να μετατραπούν σε θαύμα και για εκείνη. Όπως δήλωσε η κόρη αλλά και η μητέρα της 55χρονης, η πρώτη επικοινωνία της με τον 46χρονο έγινε μέσω Facebook.

«Η μαμά μου είχε λάβει τη διάγνωσή της για καρκίνο του μαστού όταν ήταν 49 ετών και μετά έκανε μετάσταση και ήταν πάρα πολύ βαριά άρρωστη. Λάμβανε χημειοθεραπείες συνέχεια και μετά μία μέρα είδε πάνω στο Facebook πως ο παπάς αυτός είχε κάνει ένα ποστ που έλεγε πως ήθελε να φτιάξει μία εκκλησία για τον Άγιο Παρθένιο που ήταν ο προστάτης των καρκινοπαθών», περιέγραψε η κόρη της ομογενούς. Και συμπλήρωσε: «Η μαμά μου του έστειλε μήνυμα και του είπε ‘εγώ θα σε βοηθήσω, εγώ θα στην χτίσω την εκκλησία. Ήθελε να κάνει κάτι για τους καρκινοπαθείς». Η 55χρονη κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά

Η κόρη της 55χρονης αποκάλυψε και διάφορους διαλόγους που είχε ανταλλάξει η μητέρα της με τον 46χρονος κατηγορούμενο, αναφέροντας: «Σου λέει οκ αυτός ο παπάς είναι για τους καρκινοπαθείς, εγώ θα τον βοηθήσω, δεν ξέρω πώς έγινε και του έστειλε τόσα πολλά λεφτά, τώρα εγώ μαθαίνω το ποσό. Μετά από λίγο καιρό μιλούσανε τακτικά, της έδειχνε φωτογραφίες, τα πράγματα που αγόραζε για την εκκλησία, λειτουργίες και τα υπόλοιπα και είχανε νομίζω μία καλή σχέση μέσω τηλεφώνου. Μετά από λίγο καιρό είδε κάτι φωτογραφίες στο Facebook με εκείνον από την παλιά του τη ζωή μάλλον και του έστειλε ένα μήνυμα και του λέει ‘πάτερ τι είναι αυτά τα πράγματα που βλέπω εδώ;’. Γιατί εκείνη δεν νόμιζε πως κάποιος θα έκανε τέτοιο πράγμα, να κλέψει ένα τέτοιο ποσό για να κάνει εμπόριο κοκαΐνης». Και πρόσθεσε: «Όταν είδε αυτές τις φωτογραφίες, του έστειλε ένα μήνυμα και του λέει ‘πάτερ τι είναι αυτά τα πράγματα που βλέπω εδώ στο Facebook’ και της γράφει ‘εγώ στην προσωπική μου ζωή δεν αφήνω λόγο για κανέναν να μου πει τίποτα’. Και τσαντίστηκε η μαμά μου, γιατί σου λέει δεν είναι πράγματα, είναι απρεπή αυτά τα πράγματα για έναν παπά κι από τότε δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα μεταξύ τους. Και του λέει ‘εγώ δεν σου ξαναστέλνω λεφτά’. Και της λέει ‘μα εσύ μας είχες υποσχεθεί πως θα μας έστελνες χρήματα για το πετραχήλι του αγίου Νεκταρίου και έτσι πρέπει να τηρήσεις την υπόσχεσή σου’». «Του λέει ‘εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο όμως’. Του έστειλε τα χρήματα για το πετραχήλι και πάει και τελείωσε. Έκοψε επαφή μαζί τους μετά. Φέτος έτυχε να πάμε Αθήνα, γιατί συνήθως πηγαίνουμε Χίο. Πάμε Αθήνα λοιπόν και λέω ας πάμε στην εκκλησία. Στο μεταξύ εμείς παίρναμε τηλέφωνο ούτε ξέρω πόσες φορές για να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία για να τους ρωτήσουμε θα είστε ανοιχτοί όταν θα έρθουμε. Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, απάντησαν στο τηλέφωνο, μας πήραν πίσω και πήγαμε εκεί», είπε συμπληρώνοντας. «Μας έλεγε πως έχουν πάρα πολλές δυσκολίες οικονομικές, χρειάζονται λεφτά και του λέω ‘ακούστε να δείτε, εγώ είμαι μαθήτρια, δεν έχω στη διάθεσή μου να σας στείλω τόσο μεγάλο ποσό’. Απλώς μας είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά, το μόνο πράγμα που μου ζήτησε ήταν αν μπορώ να του φτιάξω μία σελίδα στο Facebook για να μπορούν να στέλνουν χρήματα μέσα σε αυτήν τη σελίδα. Και λέει τη δική μου τη σελίδα μου την κλείσανε. Αλλά εμένα μου φάνηκε παράξενο, δηλαδή να ανοίξω σελίδα στο δικό μου όνομα για την εκκλησία για να στέλνουν οι άνθρωποι χρήματα. Δεν αισθανόμουν πάρα πολύ άνετη να κάνω τέτοιο πράγμα», τόνισε καταλήγοντας. «Πριν δύο μέρες είδαμε στην τηλεόραση όλο αυτό που έγινε με την κοκαΐνη και τα υπόλοιπα και λέω αν ζούσε η μαμά μου εκείνη θα είχε πάει ήδη Ελλάδα να δει τι συμβαίνει», αποκάλυψε η κόρη της 55χρονης.

«Η κόρη μου πίστευε πολύ, ήταν και απελπισμένη με την αρρώστια»

Όσα κατήγγειλε η κόρη της 55χρονης καρκινοπαθούς επιβεβαίωσε και συμπλήρωσε και η μητέρα της ομογενούς. Η γυναίκα περιέγραψε την βοήθεια που προσέφερε η κόρη της στον ρασοφόρο, με την ελπίδα να γίνει καλά και να βοηθήσει κι άλλους καρκινοπαθείς. «Τον βρήκε στο Facebook που ζητούσε βοήθεια, την πήρε τηλέφωνο, της έλεγε ‘χρειάζομαι βοήθεια’ το ένα το άλλο, ιερέας ήταν, πού να σκεφτεί το παιδί μου ότι ήταν κομπιναδόρος; Και βοήθησε την εκκλησία, για την εκκλησία το έκανε», είπε από την πλευρά της η μητέρα της γυναίκας. «Τότε, το παιδί μου ήταν άρρωστο και άκουσε πως ο Άγιος Παρθένιος είναι για τον καρκίνο και προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει. Αγαπούσε την Ελλάδα πολύ, πάρα πολύ, ήταν και της εκκλησίας παιδί και την εκμεταλλεύτηκε ο ‘παπάς’. Αυτή είναι η υπόθεση», πρόσθεσε. Και συμπλήρωσε: «120.000 και πλήρωσε στο κράτος 35.000 φορολογία για τα λεφτά που έστειλε κάτω. Έφτιαχνε τα κάγκελα γύρω – γύρω στην εκκλησία γιατί έμπαιναν μέσα και του έκαναν ζημιές και της ζήτησε να βάλουν τα κάγκελα και έστειλε το παιδί και έβαλαν κάγκελα. Μετά για την εκκλησία, το ένα ήθελε το άλλο ήθελε. Είχε το πετραχήλι του Αγίου Νεκταρίου και ήθελε να το βάλει σε κορνίζα μέσα και του είπε η κόρη μου ‘εγώ θα σου δώσω τα λεφτά’. Δεν την άφηνε ήσυχη, συνέχεια την ενοχλούσε. Ήθελε λεφτά. Πίστευε πολύ το παιδί μου, ήταν και απελπισμένο με την αρρώστια του. Ήθελε βοήθεια η κορούλα μας. Όποιος και να ήταν στη θέση του παιδιού μου το ίδιο θα πάθαινε».