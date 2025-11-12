Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη- Φέρεται να έβαλε τη βόμβα

Στη σύλληψη ενός 23χρονου, ανιψιού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη.

Ο νεαρός κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ενέργεια που σύμφωνα με τις αρχές, οδήγησε στο πολύνεκρο περιστατικό της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, ενός εκ των δύο θυμάτων της αιματηρής συμπλοκής στο χωριό, έχει καταγραφεί σε βίντεο να φτάνει στο σπίτι που αποτελούσε μήλον της έριδος ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Όπως φαίνεται στο υλικό, ο 23χρονος φτάνει με αυτοκίνητο στο σημείο, ανοίγει το πορτ μπαγκάζ, βγάζει έναν εκρηκτικό μηχανισμό και τον τοποθετεί στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται έκρηξη, η οποία προκαλεί εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο και, σύμφωνα με τις αρχές, αποτέλεσε την αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο που ακολούθησε την επόμενη ημέρα.

Ο 23χρονος είναι γιος άνδρα που έχει ήδη συλληφθεί, καθώς ταυτοποιήθηκε σε άλλο βίντεο να φέρει καλάσνικοφ την ώρα των πυροβολισμών. Σε βάρος του νεαρού είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, και νωρίτερα σήμερα εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Βορίζια.