Βορίζια: Ψάχνουν τον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας μετά τη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο 23χρονος ανιψιός βρισκόταν σε γάμο των Φραγκιαδάκηδων πριν τοποθετήσει τη βόμβα
Κοντά στην άκρη του νήματος φαίνεται πως βρίσκεται η αστυνομία για τα πραγματικά αίτια του διπλού φονικού στα Βορίζια όπου έπεσαν νεκροί μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών στο χωριό του Ηρακλείου ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.
Την Τετάρτη η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη, καθώς αυτός φαίνεται πως ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τη βόμβα στο νεόδμητο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στο χωριό του Ηρακλείου, λίγες ώρες πριν τους πυροβολισμούς με τους 2 νεκρούς.
Η αστυνομία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, μένει πλέον να διαπιστώσει ποιος έδωσε την εντολή για να τοποθετηθεί η βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων και ποιος κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό.
Οι Αρχές θεωρούν σχεδόν αδύνατο ο 23χρονος ανιψιός να ήταν ο ιθύνων νους της εμπρηστικής επίθεσης που οδήγησε στο μακελειό, ενώ αποκλείουν το ενδεχόμενο ο ίδιος νεαρός να κατασκεύασε μόνος του τη βόμβα.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι 23χρονος λίγη ώρα πριν την τοποθέτηση της βόμβας βρισκόταν σε γάμο και μάλιστα σε γάμο μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκηδων.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr