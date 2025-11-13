Βορίζια: Ψάχνουν τον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας μετά τη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού

Κοντά στην άκρη του νήματος φαίνεται πως βρίσκεται η αστυνομία για τα πραγματικά αίτια του διπλού φονικού στα Βορίζια όπου έπεσαν νεκροί μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών στο χωριό του Ηρακλείου ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Την Τετάρτη η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη, καθώς αυτός φαίνεται πως ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τη βόμβα στο νεόδμητο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στο χωριό του Ηρακλείου, λίγες ώρες πριν τους πυροβολισμούς με τους 2 νεκρούς.

Η αστυνομία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, μένει πλέον να διαπιστώσει ποιος έδωσε την εντολή για να τοποθετηθεί η βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων και ποιος κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι Αρχές θεωρούν σχεδόν αδύνατο ο 23χρονος ανιψιός να ήταν ο ιθύνων νους της εμπρηστικής επίθεσης που οδήγησε στο μακελειό, ενώ αποκλείουν το ενδεχόμενο ο ίδιος νεαρός να κατασκεύασε μόνος του τη βόμβα.