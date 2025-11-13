Νέα στοιχεία στο σκάνδαλο του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου, η οποία είχε προκαλέσει αίσθηση πριν από μερικούς μήνες.

Αρχικά, το έλλειμμα είχε υπολογιστεί στις 500.000 ευρώ, ωστόσο οι νεότεροι έλεγχοι δείχνουν πως το ποσό που λείπει από τα ταμεία μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Οι ορκωτοί λογιστές που έχουν αναλάβει την έρευνα ξεκίνησαν τον έλεγχο για τα οικονομικά έτη 2019, 2020 και 2021.

Μόνο για το 2019 διαπιστώθηκε έλλειμμα που αγγίζει τις 350.000 ευρώ, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για το συνολικό μέγεθος της υπεξαίρεσης.

Παράλληλα, με εντολή του Εισαγγελέα έχει ξεκινήσει εκτεταμένος έλεγχος για τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι οικονομικές ατασθαλίες μπορεί να έχουν βάθος χρόνου.

Η νέα διοίκηση του Ταμείου συναντήθηκε πρόσφατα με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, Ευάγγελο Μάστακα, ζητώντας επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας. Μέχρι στιγμής, η υπάλληλος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση δεν έχει κληθεί επισήμως για κατάθεση, ενώ δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα της διοίκησης έγινε αποδεκτό και στις αρχές Δεκεμβρίου η υπάλληλος αναμένεται να κληθεί να καταθέσει. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν είχε υποβάλει γραπτή δήλωση ενώπιον της πταισματοδίκη, στην οποία δεν αποδεχόταν τις κατηγορίες που της αποδίδονται.