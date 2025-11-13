Πέπλο πένθους στο Ανεμοχώρι Ηλείας - Δύο αδέρφια, δύο χαμοί σε λίγες μέρες

Υπάρχουν στιγμές που η ζωή φέρνει αβάσταχτο βάρος σε μια οικογένεια, στιγμές που το πένθος διπλασιάζεται και η απουσία ενός αγαπημένου γίνεται ασήκωτη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τραγικής αυτής πραγματικότητας αποτέλεσαν όσα συνέβησαν χθες το μεσημέρι στο Ανεμοχώρι Ηλείας, όπου κατά τη διάρκεια των εννιαήμερων μνήμης του Νικόλαου Τσάμη που είχε συγκινήσει όλη την κοινότητα με την ιστορία ζωής και προσφοράς του, η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα νέο τραγικό σοκ, την απώλεια του αδερφού του Γιώργου Τσάμη.

Οπως αναφέρει το patrisnews ο τελευταίος είχε κλειστεί ψυχολογικά μετά την ημέρα της κηδείας του αδερφού του Νίκου. Το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη ώρα για το μνημόσυνο του αδερφού του προκάλεσε έντονη ανησυχία στην οικογένεια. Άμεσα στάλθηκε φιλικό πρόσωπο να τον αναζητήσει.

Η αγωνία μεγάλωσε ακόμα περισσότερο όταν δεν απαντούσε στα συνεχή χτυπήματα της πόρτας. Ο φίλος της οικογένειας εντόπισε μια ελάχιστα ανοιχτή πόρτα και εισήλθε στο σπίτι, όπου αντίκρισε τον άτυχο άνδρα στο κρεβάτι του, δίχως αισθήσεις.

Αμέσως κλήθηκαν η αστυνομία και ασθενοφόρο, το προσωπικό του οποίου απλά διαπίστωσε το θάνατό του.

Ο Γιώργος Τσάμης, γεννηθείς το 1960, εργαζόταν ως αγρότης με πολλές καλλιέργειες τόσο στην κοινότητα, όσο και στη λίμνη Αγουλινίτσας.

Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε δημιουργήσει δική του οικογένεια και έβρισκε τα στηρίγματα της ζωής του στον αδερφό του και στην υπόλοιπη οικογένειά του.

Με την αναπάντεχη απώλειά του, αφήνει πίσω του ένα τεράστιο κενό στην οικογένεια και την κοινότητα που τον γνώριζε για την εργατικότητα και την απλότητα της ζωής του.

Η απώλεια αυτή σφραγίζει μια περίοδο βαθιάς θλίψης για την οικογένεια, υπενθυμίζοντας πόσο ξαφνικά μπορεί να αλλάξει η ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κηδεία του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, αφού πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η διαδικασία της νεκροψίας.