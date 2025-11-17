Δυτ. Αχαΐα- Ευλογιά: Αναζητείται αγρότης που εγκατέλειψε άρρωστη προβατίνα

Αγρότης προσήλθε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Αχαΐας και υπέβαλε ενόρκως καταγγελία σε βάρος συναδέλφου του, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, νωρίτερα την ίδια ημέρα στα Κουνελέικα, φέρεται να παραβίασε τα μέτρα βιοασφάλειας κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο καταγγελλόμενος εγκατέλειψε στον δρόμο προφανώς άρρωστη προβατίνα και απόβλητα, τα οποία εν συνεχεία συνέλεξε παρουσία του καταγγέλλοντος. Η πράξη εμπίπτει στο άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Αχαΐας σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο δράστης αναζητείται και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. Οι έλεγχοι στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα υγειονομικά μέτρα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, στο πλαίσιο των ενεργειών για την πρόληψη και τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 687/2020.