Καιρός: Ισχυρές βροχές στα δυτικά- Στο Αιγαίο άνεμοι έως 8 μποφόρ

Από αύριο, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός χαλάει. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, τα δυτικά και τα βόρεια θα έρθουν αντιμέτωπα με νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν μάλιστα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο νότιο Ιόνιο.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενών τοπικών βροχών στη νότια Εύβοια.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και στην Εύβοια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στο βορειανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.