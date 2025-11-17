Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε ότι το περασμένο καλοκαίρι μπορεί να ήταν «το τελευταίο ειρηνικό» για την Ευρώπη, απευθύνοντας σκληρή προειδοποίηση στο ΝΑΤΟ.

Σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Πιστόριους δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν κρύβει» τις αυτοκρατορικές του φιλοδοξίες, στις οποίες οι ελευθερίες και η ασφάλεια της Ευρώπης «δεν έχουν κανένα νόημα».

«Πάντα θεωρούσαμε ότι μια ρωσική επίθεση κατά του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να συμβεί το 2029. Τώρα όμως ακούμε εκτιμήσεις που υποδεικνύουν πιθανή κλιμάκωση ήδη από το 2028, ενώ ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ακόμη και ότι έχουμε ήδη ζήσει το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός.

Ο Πιστόριους υποστηρίζει ότι οι στρατοί του ΝΑΤΟ χρειάζονται επειγόντως εκσυγχρονισμό και επανεξοπλισμό, υποστηρίζοντας ότι ο κίνδυνος πολέμου δεν είναι θεωρητικός, αλλά απαιτεί προετοιμασία και αποφασιστικότητα από τα κράτη της Συμμαχίας. Όπως σημείωσε, το ΝΑΤΟ διαθέτει σημαντικές αποτρεπτικές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων και πυρηνικά όπλα, γεγονός που – κατά τον ίδιο – συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας, παρά την αύξηση των εντάσεων.

Η Γερμανία προετοιμάζεται γι΄ αυτό. Από το 2027, οι πολίτες θα υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις για να προσδιοριστούν οι μελλοντικοί στρατιώτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να δημιουργήσει μια μεγάλη εφεδρική δύναμη για να ενισχύσει την άμυνα της χώρας.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε νωρίτερα να κάνει την Bundeswehr τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης. Ο Πιστόριους δήλωσε ότι, σε περίπτωση επίθεσης, η Γερμανία είναι έτοιμη να «σκοτώσει Ρώσους στρατιώτες».

Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας, η ειρήνη επιβιώνει μόνο μέσω της δύναμης και της ετοιμότητας για άμυνα.

Ζαχάροβα: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος είναι επιτιθέμενος

Έντονη ήταν η αντίδραση της Μόσχα στις δηλώσεις του Πιστόριους ότι η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε στα σχόλια του Γερμανού υπουργού Άμυνας, δηλώνοντας στο TASS ότι «Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο επιτιθέμενος».