Βορίζια: Παραδόθηκε ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στο μακελειό

Στην αστυνομία παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, αδερφός της 56χρονης Ευαγγελίας, που έπεσε νεκρή από ανταλλαγή πυροβολισμών σε κεντρικό δρόμο του χωριού Βορίζια, στο Ηράκλειο.

Σε βάρος του αδερφού της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η ανακρίτρια στο πλαίσιο της έρευνας για το μακελειό και την ανταλλαγή πυροβολισμών στο χωριό του Ηρακλείου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα σύλληψης αφορά σε απόκρυψη όπλων, καθώς εικάζεται ότι μετά το φονικό απομάκρυνε και έκρυψε όπλα που χρησιμοποίησαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ο ίδιος εμφανίστηκε το πρωί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης.