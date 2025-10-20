Χάντμπολ: Η Εθνική εφήβων της Κύπρου νίκησε την παιδική της Ελλάδας 31-24 στην Πάτρα

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (18/10) και το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της εθνικής Εφήβων Κύπρου με την εθνική παίδων Ελλάδας στο κλειστό του ΠΕΑΚ Πάτρας στο Κουκούλι, με νικητή την ομάδα της Κύπρου με σκορ 24-31(ημ.11-13).

Οι προπονητές και των δύο ομάδων έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα για τις ομάδες τους και ιδιαίτερα της Κύπρου που της επόμενες ημέρες θα συμμετάσχει σε προκριματικό όμιλο για την συμμετοχή της στα τελικά του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος εφήβων.

Το παιχνίδι παρακολούθησαν περίπου 200 φίλαθλοι, γεγονός που αναδεικνύει την δίψα των Πατρινών για αγώνες υψηλού επιπέδου.

Το πρώτο φιλικό παιχνίδι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Κλειστό γυμναστήριο Αιγίου, όπου νικητής αναδείχθηκε πάλι η ομάδα της Κύπρου με σκορ 37-38 (ημ. 20-17).

Οι ιθύνοντες και οι παίκτες της Κυπριακής ομάδας ξεναγήθηκαν στο μουσείο χάντμπολ Πάτρας, αντάλλαξαν αναμνηστικά τόσο με την ομάδα της Πάτρας όσο και με την ένωση Κυπρίων Ν. Αχαΐας.

Ιδιαίτερη στιγμή όταν δύο Κύπριοι αθλητές αντίκρισαν την φανέλα του συλλόγου τους, τον ΘΟΙ Αυγόρου, όπου έχουν συμπαίκτη τους τον πρώην αρχηγό της Ακαδημίας των Σπορ, τον Βαγγέλη Διαμαντόπουλο, που πλέον ζει μόνιμα στην Κύπρο.