Εθνική Εφήβων: Ελλάδα - Κύπρος στην Πάτρα

Η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Σάββατο στις 4.45 μ.μ. στο Κλειστό γυμναστήριο Κώστας Πετρόπουλος του ΠΕΑΚ Πάτρας ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι χάντμπολ , μεταξύ των εθνικών ομάδων εφήβων Κύπρου και παίδων Ελλάδας.

Και οι δύο ομάδες πραγματοποιούν κοινό προπονητικό καμπ στον Ελαιώνα Αιγίου στα πλαίσια της συνεργασίας της Ο.Χ.Ε. και της Κυπριακής Ο. Χ. εν όψη των υποχρεώσεων τους σε διεθνείς διοργανώσεις.

Το καμπ πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Semantron Traditional Village.

Το ένα από τα δύο παιχνίδια (το δεύτερο θα γίνει στο κλειστό Αιγίου) θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα με υπεύθυνους για την φιλοξενία, την Ακαδημία των Σπορ Πάτρας, το ΠΕΑΚ Πάτρας και την ΕΑΠ/ΟΧΕ που θα εκπροσωπήσουν οι ομοσπονδιακοί προπονητές ανάπτυξης Πελοποννήσου κ.κ. Βασιλική Βουκελάτου και Γιάννης Παπαγιαννόπουλος.

Έχουν προσκληθεί να παρευρεθούν τα μέλη του ΕΚΝΑ – Ένωση Κυπρίων Ν. Αχαΐας, η Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία που αποτελείται από τα μέλη φοιτητών Κυπρίων που σπουδάζουν στην Πάτρα και την Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Πάτρας. Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας καλεί όλους τους φιλάθλους της χειροσφαίρισης να παρακολουθήσουν αυτό το σημαντικό παιχνίδι, μιας και αγώνες τέτοιου επιπέδου δύσκολα πραγματοποιούνται στην πόλη μας.

Ο πρόεδρος της ΕΑΠ/ΟΧΕ κ. Ιωάννης Καραμπίνας δηλώνει: "πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δ.Σ. του ΠΕΑΚ Πάτρας για την άμεση ανταπόκριση να πραγματοποιηθεί το παιχνίδι στο Κ. Πετρόπουλος. Εύχομαι η νέα διοίκηση του ΠΕΑΚ Πάτρας να σταθεί αρωγός στις προσπάθειες που έχουμε κάνει και με τις προηγούμενες διοικήσεις του ΠΕΑΚ, ώστε η Πάτρα να γίνει κέντρο της Δυτικής Ελλάδας για να φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις της ΕΑΠ/ΟΧΕ και των εθνικών ομάδων. Κατόπιν να ευχαριστήσω και δια του τύπου τους ιθύνοντες της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας για αυτή την πρωτοβουλία τους και να καλέσω και εγώ με την σειρά μου το φίλαθλο κοινό της Πάτρας να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Τέλος να ευχαριστήσω και τους κ.κ. Χρόνη και Θεοδοσίου που θα διαιτητεύσουν το παιχνίδι >.