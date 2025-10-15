Πατραϊκός Όμιλος Τροχοπέδιλων: Η ανάπτυξη της παγοδρομίας ταχύτητας

Πώς μια ομάδα από την Πάτρα και ένας Ελληνο-Ολλανδός αθλητής έβαλαν την Ελλάδα στο δρόμο για την ανάπτυξη της Παγοδρομίας Ταχύτητας;

Η Πάτρα φαίνεται πως εξελίσσεται σε ένα απρόσμενο κέντρο αθλητικής καινοτομίας, καθώς ο Πατραϊκός Όμιλος Τροχοπέδιλων (Π.Ο.Τ.) κατάφερε πρόσφατα να ανοίξει έναν εντελώς νέο δρόμο για τον ελληνικό αθλητισμό. Σε συνεργασία με την οικογένεια Tieleman, ελληνικής καταγωγής που ζει στην Ολλανδία, η Ελλάδα εντάσσεται πλέον στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παγοδρομίας (ISU) για το Speed Skating, με ορίζοντα τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028.

Η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με την πρόεδρο του Ομίλου, γεννήθηκε το 2021 από τη φιλοδοξία να μεταφερθεί η τεχνογνωσία των τροχοπέδιλων στον πάγο. Ο Ελληνο-Ολλανδός αθλητής Κάι Tieleman, ο οποίος έχει διακριθεί στο άθλημα της παγοδρομίας ταχύτητας στην Ολλανδία, αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Ελλάδας και της διεθνούς κοινότητας του αθλήματος.

Μέσα από κοινές προσπάθειες και επαφές με την ISU, κατάφεραν να εντάξουν επίσημα την Ελλάδα στο αναπτυξιακό πλάνο του Speed Skating, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία υποδομών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη συμμετοχή Ελλήνων αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αθλητική επιτυχία, αλλά και ένα σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση των χειμερινών αθλημάτων στη χώρα, με την Πάτρα να αναδεικνύεται σε πυρήνα αυτής της νέας προσπάθειας.

Όπως δηλώνει η πρόεδρος του Ομίλου: “Η προσπάθεια συγκροτείται μέσα από τη σύμπραξη διεθνών φορέων, όπως η ολλανδική ομάδα παγοδρομίας Team Novus, η ISU και, φυσικά, καθοριστικός είναι ο ρόλος της ΕΟΧΑ. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους νέους και γενικότερα στις ακαδημίες μας την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα άθλημα που μέχρι σήμερα έμοιαζε μακρινό για την Ελλάδα — και να δούμε κάποτε τη γαλανόλευκη να αγωνίζεται σε πίστες πάγου ανά τον κόσμο.

Θα ήθελα, επίσης, να σταθώ στο γεγονός ότι ο Κάι θα μπορούσε να είναι μέλος της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, ωστόσο επέλεξε την πατρίδα του, την Ελλάδα, ώστε να αγωνιστεί με τα ελληνικά χρώματα και, με τη δική του συμβολή, να ενταχθεί η ελληνική παγοδρομία ταχύτητας στην ISU”.