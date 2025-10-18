Α1 γυναικών: Η ΝΕΠ πήρε το τοπικό ντέρμπι κόντρα στον ΝΟΠ με 15-8

Η ΝΕΠ ήταν η δίκαιη νικήτρια επί του ΝΟΠ στο τοπικό ντέρμπι της Α1 Εθνικής Γυναικών πόλο, το απόγευμα του Σαββάτου (18/10) στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» στην Πάτρα, με το ευρύ 15-8.

Διαιτητές: Κουρτίδης-Μαρκοπούλου. Τα 8λεπτα: 4-2, 6-1, 2-4, 3-1.

ΝΕΠ (Γιώργος Τσόκας): Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Δ. Κοντάκου, Αλμενταρίζ 3, Τσιμάρα 5, Σιτάρα 2, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου 1, Ειρ. Τσίγκα 1, Λιαπάκη 1, Κεπενού, Κακαϊδή 1, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου 1, Ζήκου.

ΝΟΠ (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτό 3, Ζαφειράκη, Ν. Μπαλάτσα, Γροζοπούλου, Μ. Μπαλάτσα 1, Πασσά 1, Ράντονιτς 1, Μοίραλη, Αναστασίου, Γιαννακοπούλου, Λυκοθανάση 2, Παπαδημητρίου, Μ. Ζαφειράκη, Κασπίρη.

Τα στοιχεία της αναμέτρησης και το βίντεο του αγώνα, εδώ

ΕΠΟΜΕΝΗ - 5η Αγωνιστική

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I REPAIR

Τετ, 22 Οκτ 2025 18:00

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ ΒΕΤSSON

ΝΕΠ

Τετ, 22 Οκτ 2025 21:30

ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Σαβ, 25 Οκτ 2025 16:00

Ναυτικός Όμιλος Πατρών

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

Σαβ, 25 Οκτ 2025 17:00

ΠΑΟΚ DOMUS ERGO

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ

ΕΡΤ2 Σαβ, 25 Οκτ 2025 18:15

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ

Τετ, 29 Οκτ 2025 19:30

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΕΠ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εκλογών στη ΝΕΠ, με τον Μανώλη Τσουραμάνη να συνεχίζει στην προεδρία του συλλόγου.Το νέο Δ.Σ. της ΝΕΠ: Γιώργος Ανδρουτσέλης, Θόδωρος Κανελλόπουλος, Λεωνίδας Κοντάκος, Παναγιώτης Κοτσαύτης, Μαρία Μανέτα, Χρήστος Μανέτας, Ελευθερία Ματσούκη, Μαρία Παπούλια, Δημήτρης Σινέμογλου, Βασίλης Φουρκιώτης. Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι Κωνσταντίνα Ζέβλα, Αγγελική Κούτση και Σπύρος Χρυσανθακόπουλος. Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι Γιώργος Γιαννακέας, Κώστας Μαργαρίτης και Καλλιόπη Παπακωνσταντή.