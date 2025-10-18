«Αυτοκτόνησε» ο Προμηθέας και έχασε 75-73 από τον ΠΑΟΚ στην Πάτρα (φωτό)

Ο Προμηθέας ήταν μπροστά στον αγώνα για περίπου 37 λεπτά, όμως στο φινάλε ο ΠΑΟΚ βρήκε περισσότερες λύσεις, πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (71-72) και τελικά επικράτησε με 75-73.

Μπήκε δυνατά ο Προμηθέας και προηγήθηκε με 9 πόντους

Ο Προμηθέας μπήκε πολύ καλά στον αγώνα και με τους Χάμοντς, ΜακΚάλουμ και Γκρέι κατάφερε να προηγηθεί με 8-0. Ο ΠΑΟΚ με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Περσίδη μείωσε στο καλάθι, αλλά ο Χάμοντς «απάντησε» και στα δύο για το 14-6. Μετά το λέι-απ του Πάουλικαπ, ο «Δικέφαλος» έριξε τη διαφορά στους 3 (16-13) με τους Μπράουν και Μουρ. Ο Περσίδης έκανε το 19-15 και στα τελευταία δύο λεπτά ο Προμηθέας έκανε ένα 5-0 και διαμόρφωσε το 24-15 της πρώτης περιόδου.

Με διψήφια διαφορά στα αποδυτήρια ο Προμηθέας

Με τους Τζόουνς και Τζάκσον ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 24-18 και μετά τις βολές του Καραγιαννίδη ο Μπράουν με τρίποντο έριξε τη διαφορά στους 5 (26-21). Με τους Ματσούρα, Μπαζίνα και Πλώτα ο Προμηθέας βρέθηκε στο +11 (32-21) και ο ΠΑΟΚ βρήκε ξανά λύση από τα 6,75μ., αυτή τη φορά με τον Ντίμσα για το 32-24. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να σκοράρουν, με την διαφορά να παραμένει στο ίδιο επίπεδο και με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 49-38.



Έριξε τη διαφορά στους 7 ο ΠΑΟΚ

Ο Χάμοντς με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στους 14 (52-38) αλλά ο ΠΑΟΚ με τις βολές των Τζόουνς και Μουρ μείωσε σε 52-42. Ο Προμηθέας δεν άφησε τον «Δικέφαλο» να μειώσει κάτω από τους 8, με τους ΜακΚάλουμ και Γκρέι να διαμορφώνουν το 60-51. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ ανέβασε την απόδοσή του και με το 5-0 σερί του Μπράουν έριξε τη διαφορά στους 4 (60-56). Τελικά, το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Προμηθέα να προηγείται με 7 (66-59).

Πέρασε για πρώτη φορά μπροστά ο ΠΑΟΚ και ολοκλήρωσε την ολική ανατροπή

Με τους Μπράουν και Φίλλιο οι φιλοξενούμενοι έριξαν δύο φορές τη διαφορά στους 4 (66-61, 67-63) και στη συνέχεια ανέλαβε ο Τζόουνς, ο οποίος με τέσσερις συνεχόμενους πόντους μείωσε στο καλάθι (69-67). Με 5:40 να απομένουν για το τέλος, ο Τζόουνς έκανε αντιαθλητικό φάουλ στον ΜακΚάλουμ αλλά αυτός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το «δώρο» και έκανε 0/2. Στην συνέχεια οδηγήθηκε ξανά στη γραμμή των βολών και με 1/1 ανέβασε τη διαφορά στους 3 (70-67). ΜακΚάλουμ και Μπράουν αστόχησαν σε τρίποντα, ενώ ο τελευταίος αστόχησε και από κοντά στη συνέχεια. Μετά το άστοχο σουτ του Κόουλμαν ο Ντίμσα με τρίποντο ισοφάρισε με τρίποντο σε 70-70 με 3:45 για το φινάλε. Ο Χάμοντς με 1/2 διαμόρφωσε το 71-70 αλλά ο ΜακΚάλουμ δεν μπόρεσε να ανεβάσει τη διαφορά στους τρεις, καθώς δέχθηκε μπλοκ από τον Μουρ. Μάλιστα, ο Μουρ έβαλε και για πρώτη φορά τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ στον αγώνα (71-72). Ο Ντίμσα στην λήξη της επίθεσης ευστόχησε για το 71-74 από την επαναφορά ο Κόνιαρης έκλεψε αλλά υπέπεσε σε βήματα με 1:24 να απομένουν στο χρονόμετρο. Ο Γκρέι από τη γραμμή των βολών μείωσε στον πόντο (73-74) και ο Κόνιαρης αστόχησε σε μία βιαστική επίθεση. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ ούτε ο Γκρέι κατάφερε να ευστοχήσει αλλά χαμένο ήταν και το τρίποντο του Μπράουν. Ο Χάμοντς με 3" για το τέλος σηκώθηκε από τα 6,75μ. αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει και ο Κόνιαρης με βολές διαμόρφωσε το τελικό 73-75.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 49-38, 66-59, 73-75

Τα στατιστικά εδώ

86ο πρωτάθλημα μπάσκετ Α1 Εθνικής - ΕΠΟΜΕΝΗ 4η Αγωνιστική

Σαβ 25 Οκτ - 16:00 PAOK SPORTS ARENA ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΑΟΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Σαβ 25 Οκτ - 17:30 ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ ERTSPORTS 1

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΕΚ BC

Σαβ 25 Οκτ - 18:15 Δ.Α.Κ. Γλυφάδας "Μ. Λιούγκας" ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΡΗΣ Betsson

Σαβ 25 Οκτ - 18:15 Ν.Κ.Γ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ" ERTSPORTS 2

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION

Κυρ 26 Οκτ - 13:00 Κ.Γ. ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ "Π.ΧΑΝΙΩΤΗ" ΕΡΤ2 Σπορ

ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

04η Αγωνιστική

Κυρ 26 Οκτ - 16:00 TELEKOM CENTER ATHENS ΕΡΤ2 Σπορ

Παναθηναϊκός AKTOR-Προμηθέας ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA