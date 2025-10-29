Η Δημοτική Αρχή κατά των… πινακίδων στα σχολεία- Τι λέει η Κατερίνα Σίμου

Με αφορμή το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»
Με τις πινακίδες στα σχολεία τα βάζει τώρα η δημοτική αρχή της Πάτρας, με αφορμή αυτή τη φορά τις πινακίδες του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».
Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Δημάρχου, με στόχο την άμεση απομάκρυνση των συγκεκριμένων πινακίδων από τα σχολικά κτίρια του Δήμου.
Οι συγκεκριμένες πινακίδες φέρουν τα λογότυπα τεσσάρων τραπεζών που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του προγράμματος, γεγονός που η δημοτική αρχή θεωρεί «εμπορευματοποίηση του δημόσιου σχολείου».
Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της στην παρουσία των διαφημιστικών πινακίδων, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη πρακτική «εμπορευματοποίηση του δημόσιου σχολείου».
«Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» δεν εξαγγέλθηκε ως ένα πρόγραμμα των τραπεζών, αλλά ως κυβερνητικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών», δήλωσε στο thebest.gr η κ. Σίμου.
«Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα διαθέσει 250 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όμως, τελικά, χρηματοδότηση προέρχεται μόνο από τις τράπεζες, που μέχρι σήμερα έχουν διαθέσει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Δεν γίνεται να διαφημίζονται οι ίδιες μέσα στα σχολεία, μάλιστα με χρήματα που έχουν βγει, από τον ελληνικό λαό, από τα πανωτόκια και τους πλειστηριασμούς. Οι τράπεζες, όπως και κάθε ιδιώτης χορηγός, απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές και δωρεάν προβολή. Οι μαθητές δεν χρειάζεται να βλέπουν λογότυπα τραπεζών στο προαύλιο του σχολείου τους. Το δημόσιο σχολείο πρέπει να παραμείνει, χωρίς εμπορικές επιρροές», πρόσθεσε.
