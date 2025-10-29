Η Δημοτική Αρχή κατά των… πινακίδων στα σχολεία- Τι λέει η Κατερίνα Σίμου

Με τις πινακίδες στα σχολεία τα βάζει τώρα η δημοτική αρχή της Πάτρας, με αφορμή αυτή τη φορά τις πινακίδες του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Δημάρχου, με στόχο την άμεση απομάκρυνση των συγκεκριμένων πινακίδων από τα σχολικά κτίρια του Δήμου.

Οι συγκεκριμένες πινακίδες φέρουν τα λογότυπα τεσσάρων τραπεζών που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του προγράμματος, γεγονός που η δημοτική αρχή θεωρεί «εμπορευματοποίηση του δημόσιου σχολείου».