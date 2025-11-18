Κύκλωμα με μαϊμού επενδύσεις: Προφυλακίστηκαν ο «αρχηγός» και ο «υπαρχηγός»

Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή ο «αρχηγός» και ο «υπαρχηγός» του κυκλώματος με τις μαϊμού επενδύσεις, όπως δήλωσε στο Mega ο Δημήτρης Αυλωνίτης, δικηγόρος του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος.

«Εξηγήσαμε στον κύριο ανακριτή και στον εισαγγελέα πώς λειτουργεί το καζίνο», είπε ο δικηγόρος και αναφερόμενος ειδικά στον Σπύρο Μαρτίκα, δήλωσε: «Ο πελάτης μου πήρε 25.000 και γυρίσαμε 35.000 και μετά του ξαναέδωσε 35.000 και πήρε 50.000. Δηλαδή αποκόμισε κέδρος 25.000 ευρώ».

«Ο πελάτης μου είναι 40 χρόνια εθισμένος στον τζόγο», υποστήριξε ακόμα η συνήγορος του κατηγορούμενου «αρχηγού» και τόνισε πως «ο Μαρτίκας έδινε χρήματα στον εντολέα μου να παίξει και έπαιρνε τα κέρδη».

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.