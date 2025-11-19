Πάτρα: Τροχαίο στα Βραχνέικα - Δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση δύο Ι.Χ. με φορτηγό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο επιβατικά αυτοκίνητα ενεπλάκησαν σε σύγκρουση με φορτηγό στην παλιά εθνική οδό Πατρών–Πύργου, στην περιοχή των Βραχνεΐκων.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα, καθώς υπήρξαν αρχικές αναφορές για πιθανό μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει την προανάκριση η Τροχαία Πατρών.