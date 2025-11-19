Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Τροχαίο στα Βραχνέικα - Δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση δύο Ι.Χ. με φορτηγό

Πάτρα: Τροχαίο στα Βραχνέικα - Δύο τραυμ...

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς κίνδυνο για τη ζωή τους

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο επιβατικά αυτοκίνητα ενεπλάκησαν σε σύγκρουση με φορτηγό στην παλιά εθνική οδό Πατρών–Πύργου, στην περιοχή των Βραχνεΐκων.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα, καθώς υπήρξαν αρχικές αναφορές για πιθανό μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει την προανάκριση η Τροχαία Πατρών.

Ειδήσεις Τώρα

Χριστούγεννα στους δρόμους υπόσχονται οι αγρότες

Καιρός: Συνεχίζονται οι ισχυρές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία

Πάτρα: Σε προαύλιο σχολείου φέρεται να βιάστηκε η 12χρονη - Αναμένεται δίωξη στον 16χρονο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Βραχνέικα

Ειδήσεις