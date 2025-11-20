«Δεν έκανε challenge με το μπέργκερ» λέει ο παππούς του 22χρονου που τελικά ξεψύχησε στο νοσοκομείο

«Αυτό που έγινε δεν ήταν challenge. Αυτή ήταν η τελευταία μπουκιά που πήγε να φάει ο εγγονός μου. Ήταν με την παρέα του και, ενώ τελείωναν το φαγητό, ξέφυγε η μπουκιά, χωρίς να τη μασήσει και πήγε στο λαρύγγι. Αυτό ήταν όλο» περιγράφει ο παππούς του 22χρονου που πνίγηκε με ένα μπέργκερ.

Πληροφορίες αναφέρουν από την πρώτη στιγμή, ότι ο 22χρονος προσπάθησε να καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ ως ένα challenge, που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα μέσω των social media. Ο νεαρός έδινε μάχη για τη ζωή του εδώ και 7 ημέρες στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς και δυστυχώς κατέληξε.

«Πέρασαν 4-5 λεπτά και ο εγκέφαλος του σταμάτησε. Είχε γυρίσει στην Αθήνα από την Κω όπου δούλευε σε ξενοδοχείο και βγήκε με την παρέα του. Ήθελε να τους δει και μετά θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη από όπου κατάγεται» λέει ο παππούς του παιδιού στο newsit.gr και διαψεύδει ότι ο εγγονός του έκανε challenge με το μπέργκερ.

«Τα ψέματα που ακούστηκαν για όσα έγιναν ήταν πάρα πολλά. Δεν έκανε τίποτα ούτε για challenge, ούτε για πλάκα. Από μόνος του μόλις κατέβηκε η μπουκιά, έτρεξε το παιδί, πανικοβλήθηκε και χτυπιόταν στην κολώνα για να μπορέσει να την βγάλει από το στόμα του. Ήρθαν αμέσως να βοηθήσουν, όμως ήταν δύσκολο να επανέλθει. Εμείς δυστυχώς τον περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή».

«Ο εγγονός μου σπούδαζε στην Αθήνα. Είχαν μείνει μόνο 2-3 μαθήματα, θα έπαιρνε το πτυχίο του και θα πήγαινε φαντάρος. Είχε σκοπό να πάει σύντομα ταξίδι στην Ιρλανδία. Και την τελευταία μέρα πριν φύγει έγινε αυτό. Ο εγγονός μου ήταν το καμάρι μου. Ένα γελαστό παιδί που έδινε χαρά σε όλη την παρέα. Πρέπει να είμαστε γεροί να στηρίξουμε το γιο μας, τη νύφη μας και όλη την οικογένεια» δήλωσε ο παππούς του 22χρονου.