Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ

Τραγική κατάληξη είχε ο 22χρονος που προσπάθησε να καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ και έδινε μάχη για τη ζωή του εδώ και 7 ημέρες στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.

Σύμφωνα με την Ματίνα Παγώνη, ο νεαρός που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ, δεν τα κατάφερε και κατέληξε, μετά από πολυήμερη νοσηλεία του σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως συμπλήρωσε η Ματίνα Παγώνη, ο 22χρονος, από τις πρώτες ώρες είχε υποστεί μη αναστρέψιμες βλάβες σε ζωτικά όργανα και οι γονείς του είχαν ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή για την πιθανότητα της εξέλιξης αυτής.

Ο 22χρονος έμεινε χωρίς οξυγόνο 2 ολόκληρα λεπτά, καθώς το μπέργκερ του έφραξε τους αεραγωγούς προκαλώντας του αρχικά δύσπνοια και πόνο.