Σε κρίσιμη κατάσταση ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει διασωληνωμένος ο 22χρονος που προσπάθησε να καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ, με τους γιατρούς στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο φίλος του, που ήταν παρών στο περιστατικό, περιγράφει τις δραματικές στιγμές όταν ο νεαρός έφραξε τους αεραγωγούς του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει άμεσα η ζωή του. Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι συνέπειες στην υγεία του είναι μέχρι στιγμής μη αναστρέψιμες.

Φίλος του, που μιλάει στο MEGA, περιγράφει καρέ - καρέ το τι συνέβη.

«Τον έπιασε κάτι σαν κρίση πανικού. Σηκώνεται και τρέχει λίγο παραπέρα, εμείς νομίζαμε ότι θα πάει να το φτύσει και δεν θέλει να λερώσει τους γύρω. Δεν το έκανε αυτό, κάνει μια κίνηση να ξαναγυρίσει, ξαναφεύγει να το φτύσει, λέμε "εντάξει, μάλλον τώρα του ήρθε". Ούτε αυτό έγινε», περιγράφει.

Ο 22χρονος, νιώθοντας ότι πνίγεται, πετάχτηκε από τη θέση του, ωστόσο όσοι βρίσκονταν μαζί του δεν αντιλήφθηκαν αμέσως την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Μετά ξεκινάει πάλι να έρχεται προς τα πίσω και εκεί που καταλάβαμε ότι κάτι έχει συμβεί, είναι που κοπανούσε με την πλάτη του σε μια κολόνα, μάλλον για να το φτύσει ή οτιδήποτε. Τρέχουν τα παιδιά να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ο ένας είναι ναυαγοσώστης και ο άλλος πλήρωμα σε ιστιοπλοϊκό», συνεχίζει.

Ο 22χρονος, φοιτητής στην Αθήνα με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη, το βράδυ εκείνο είχε βγει μια βόλτα με τους φίλους του. Έκατσαν στο ταχυφαγείο και παρήγγειλαν τα μπέργκερ. Οι φίλοι του, αρνούνται ότι συμμετείχαν σε κάποια δοκιμασία.

«Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Να το βάλει όλο με μια μπουκιά. Δεν υπήρξε ούτε challenge, ούτε τίποτα, ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο. Απλά λέει "να, δες". Άμα θέλετε να το πείτε κάπως, θα το πείτε πλάκα», είπε ακόμη φίλος του 22χρονου.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 22χρονο στο νοσοκομείο Γεννηματάς όμως σύμφωνα με τους γιατρούς έμεινε για περισσότερα από 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο ενώ έχουν υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη ζωτικά του όργανα.

«Challenge δεν υπήρχε, τα παιδιά τρώγανε. Πήραν τηλέφωνο τα παιδιά το ΕΚΑΒ και τους είπαν κιόλας από το ΕΚΑΒ, που ήταν σε επικοινωνία, να μην του κάνουν ΚΑΡΠΑ, γιατί είχε σφυγμό. Σε κώμα είναι το παιδί», αναφέρει φίλη της οικογένειάς του.