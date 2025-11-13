Μερτς σε Ζελένσκι: «Να παραμείνουν οι νεαροί στη χώρα τους και να τη στηρίξουν»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, κάλεσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να αναλάβει δράση για τον περιορισμό της αυξανόμενης μετακίνησης νεαρών Ουκρανών ανδρών προς τη Γερμανία, τονίζοντας την ανάγκη να παραμείνουν στη χώρα τους και να τη στηρίξουν.

Η δήλωσή του έγινε την Πέμπτη, μετά από εκτενή τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Σε μια εκτενή τηλεφωνική συνομιλία σήμερα, ζήτησα από τον Ουκρανό πρόεδρο να διασφαλίσει ότι ιδιαίτερα οι νεαροί άνδρες από την Ουκρανία δεν θα έρχονται στη Γερμανία σε μεγάλο αριθμό - σε αυξανόμενο αριθμό - αλλά ότι θα υπηρετούν τη χώρα τους. Τους χρειάζονται εκεί», δήλωσε ο Μερτς, σύμφωνα με το Politico. Οι δηλώσεις του γίνονται σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών στη Γερμανία, ιδιαίτερα στους κόλπους των Συντηρητικών, ότι η δημόσια στήριξη προς την Ουκρανία μπορεί να μειωθεί εάν οι πολίτες θεωρήσουν ότι οι νεαροί άνδρες αποφεύγουν τη στρατιωτική θητεία καταφεύγοντας στη Γερμανία.

Μετά τη χαλάρωση των ουκρανικών κανόνων εξόδου το καλοκαίρι, ο αριθμός των Ουκρανών ανδρών ηλικίας 18 έως 22 ετών που εισήλθαν στη Γερμανία αυξήθηκε από 19 την εβδομάδα στα μέσα Αυγούστου σε 1.400–1.800 την εβδομάδα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα που επικαλούνται το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών. Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, σύμμαχος του Μερτς, πρότεινε περιορισμούς στην Οδηγία Προσωρινής Προστασίας της ΕΕ εάν το Κίεβο δεν περιορίσει εθελοντικά τις αφίξεις. Η εν λόγω οδηγία παρέχει στους Ουκρανούς αυτόματο καθεστώς προστασίας.

Η Γερμανία, ένας από τους πιο σταθερούς συμμάχους της Ουκρανίας στην ΕΕ, έχει υποδεχθεί περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες από το 2022 και είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαίος δωρητής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο. Μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού του Μερτς ανησυχούν ότι η αυξανόμενη παρουσία νεαρών Ουκρανών ανδρών στη χώρα μπορεί να εξελιχθεί σε πολιτικό ζήτημα, ιδίως καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, επικρίνει τη συνεχιζόμενη γερμανική στήριξη προς την Ουκρανία.

Το AfD έχει ζητήσει επανειλημμένα τον τερματισμό των κοινωνικών επιδομάτων προς Ουκρανούς πολίτες. Περίπου 490.000 Ουκρανοί σε ηλικία εργασίας λαμβάνουν μακροχρόνια επιδόματα ανεργίας στη Γερμανία, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία απασχόλησης. Ο συνασπισμός του Μερτς, ο οποίος βρίσκεται υπό αυξημένη δημοσιονομική πίεση και επιδιώκει γενικά τη μείωση των κοινωνικών δαπανών, επεξεργάζεται σχέδιο νόμου που θα περιορίζει το δικαίωμα σε τέτοια επιδόματα για τους Ουκρανούς και θα ενθαρρύνει την εργασία.

Στην ίδια τηλεφωνική συνομιλία, ο Γερμανός καγκελάριος κάλεσε επίσης τονΖελένσκι να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα διαφθοράς στην Ουκρανία, την ώρα που το Κίεβο προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες ενός σκανδάλου δωροδοκιών μεγάλης κλίμακας - ζήτημα που επίσης προκαλεί ανησυχία στο Βερολίνο για πιθανή μείωση της δημόσιας υποστήριξης.