Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα στην οδό 12ου Συντάγματος - ΦΩΤΟ

Πάτρα: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο διαμέρι...

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών, έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα στην οδό 12ος Συντάγματος.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα με πληρώματα, για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, προτού αυτή επεκταθεί σε γειτονικά κτίσματα ή σε βλάστηση της περιοχής καθώς και η αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ειδήσεις Τώρα

Τραγωδία στη Δυτική Αχαΐα: «Δεν θα μπορέσω ποτέ να το ξεπεράσω, δεν μπορώ να το αντέξω»

Αντιδιαβρωτικά έργα στην ακτή Ρίου - Αγ. Βασιλείου * «Μεγάλωσε» η στεριά (ΦΩΤΟ)

Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία σε φούρνο - «Το φουλάρι έγινε θηλιά»

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική

Ειδήσεις