Πάτρα: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα στην οδό 12ου Συντάγματος - ΦΩΤΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών, έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα στην οδό 12ος Συντάγματος.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα με πληρώματα, για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, προτού αυτή επεκταθεί σε γειτονικά κτίσματα ή σε βλάστηση της περιοχής καθώς και η αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.