Πάτρα: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στου Λαδόπουλου- ΦΩΤΟ- ΒΙΝΤΕΟ

Επί τόπου η πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στις πρώην εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.

Η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και επί τόπου έσπευσε η πυροσβεστική με τρία οχήματα και εφτά άνδρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε παλιά στρώμματα και η πυροσβεστική την έθεσε υπό έλεγχο.

 

