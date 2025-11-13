Πάτρα: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στου Λαδόπουλου- ΦΩΤΟ- ΒΙΝΤΕΟ

Επί τόπου η πυροσβεστική
Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στις πρώην εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.
Η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και επί τόπου έσπευσε η πυροσβεστική με τρία οχήματα και εφτά άνδρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε παλιά στρώμματα και η πυροσβεστική την έθεσε υπό έλεγχο.
