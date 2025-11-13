Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Την Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ υποδέχτηκε σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος.

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έφτασε στην Αρχιεπισκοπή λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

Είναι η πρώτη συνάντηση που έχει με τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας, ενώ η ίδια ανέφερε ότι είναι «τιμή και ευλογία» και ανυπομονεί για «μία καρποφόρα σχέση με την Εκκλησία». Όπως είπε, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών θα παρακολουθεί τις λειτουργίες, ενώ αναφέρθηκε και στον 19χρονο γιο της, ο οποίος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, που συνάντησε η μητέρα του τον Αρχιεπίσκοπο.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποκάλυψε ότι όταν της προτάθηκε να αναλάβει την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, πήρε τηλέφωνο ήταν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και μάλιστα έπαιξε και σημαντικό ρόλο στην απόφασή της για να έρθει εδώ.

Στον σύντομο διάλογο έξω από το γραφείο του Αρχιεπισκόπου, η κυρία Γκιλφόιλ είπε ότι «είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω, ο Θεός να σας ευλογεί». Από την πλευρά του ο κ. Ιερώνυμος καλωσόρισε την πρέσβειρα των ΗΠΑ, της ευχήθηκε «να περάσετε καλά στην Ελλάδα» και εξέφρασε την ευχή η συνάντησή τους να είναι αποδοτική.