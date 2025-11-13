Τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Κροατία- Νεκρός ο πιλότος

Συνετρίβη τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος AT802 στην Κροατία, ανήμερα της επιστροφής στη χώρα των 20 σορών στελεχών της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας που είχαν χάσει τη ζωή τους στη συντριβή του C-130 στα σύνορα Γεωργίας – Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας και Δασών, Ιμπραήμ Γιουμακλί, τα συντρίμμια του πυροσβεστικού αεροσκάφους βρέθηκαν κοντά στην πόλη Σεν της Κροατίας.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και τις προσευχές μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του πιλότου μας που έχασε τη ζωή του σε αυτό το τραγικό δυστύχημα και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του. Τα συλλυπητήριά μου στην δασική μας οργάνωση και στον αγαπημένο μας λαό», αναφέρει ο κ. Γιουμακλί, σύμφωνα με την Hurriyet.