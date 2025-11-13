ΕΕ: Εγκρίθηκε η φορολόγηση των μικρών δεμάτων Temu και Shein

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σήμερα, Πέμπτη (13/11), την κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς των δεμάτων που εισάγονται στην Ευρώπη αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Η ΕΕ ελπίζει ότι θα μπορέσει να εφαρμόσει από το πρώτο τρίμηνο του 2026 αυτό το μέτρο, που έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τη μαζική εισροή κινεζικών προϊόντων που παραγγέλλονται σε πλατφόρμες όπως το Temu ή το Shein και δεν τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Το μέτρο προτάθηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επρόκειτο αρχικά να τεθεί σε εφαρμογή στα μέσα του 2028, μαζί με τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης, ένα τεράστιο σχέδιο εναρμόνισης και διαμοιρασμού δεδομένων μεταξύ των χωρών μελών.

Όμως, οι χώρες μέλη και η Κομισιόν θέλουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα και να το εφαρμόσουν από το πρώτο τρίμηνο του 2026, μέσω ενός μεταβατικού συστήματος που αναμένεται να εγκριθεί κατά την προσεχή σύνοδο υπουργών στις 12 Δεκεμβρίου.

Η φορολόγηση αυτών των μικρών δεμάτων αναμένεται εξάλλου να συνοδευθεί από έξοδα διεκπεραίωσης κάθε μικρού δέματος που εισέρχεται στην ΕΕ, τα περισσότερα από αυτά οποία προέρχονται από πλατφόρμες κινεζικής προέλευσης όπως το Shein ή το Temu.

Το ύψος αυτών των εξόδων δεν έχει ακόμη οριστεί, όμως οι Βρυξέλλες πρότειναν τον Μάιο να ανέρχεται στα δύο ευρώ ανά δέμα. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να εφαρμόσει αυτό το μέτρο από τα τέλη του 2026.

Στήριξη της πρότασης από την Ελλάδα

Νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ECOFIN, τάχθηκε υπέρ της φορολόγησης στα δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται από τρίτες χώρες στην ΕΕ, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τις Temu και Shein.

“Όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του ελάχιστου ποσού των 150 ευρώ, επιτρέποντας έτσι την δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες εντός των συνόρων της ΕΕ.

Πιστεύουμε ότι η πολιτική αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη θέση της Γαλλίας να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό ζητώντας την άμεση εφαρμογή σε ακόμη πιο πρώιμο χρονοδιάγραμμα, από τις αρχές του 2026. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ένωση συνολικά”.

Ο Σταύρος Καφούνης για την πολιτική συμφωνία ECOFIN

Η πολιτική συμφωνία του ECOFIN για την επίσπευση της κατάργησης του καθεστώτος μη πληρωμής δασμών στα μικροδέματα που στέλνονται στην Ευρώπη από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών -με εφαρμογή πλέον από το 2026 αντί του 2028- αποτελεί μία σημαντική νίκη για τον εμπορικό κόσμο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτό υπογράμμισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης και πρόσθεσε ότι πρόκειται για μία καθαρή δικαίωση των συστηματικών προσπαθειών της συνομοσπονδίας και των παρεμβάσεών της σε όλα τα επίπεδα: θεσμικά και επιστημονικά, διεθνή και εγχώρια.

Η ΕΣΕΕ, τονίζει ο πρόεδρος, έχει επί μακρόν τεκμηριώσει τις σοβαρές στρεβλώσεις που προκαλεί το υφιστάμενο καθεστώς στον υγιή ανταγωνισμό και έχει αναδείξει την ανάγκη για άμεση δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η απόφαση, με την θετική στάση και του Έλληνα υπουργού Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, συνεχίζει ο κ. Καφούνης, δίνει μία πραγματική ανάσα αισιοδοξίας τόσο για τη λειτουργία της ΕΕ όσο και για τις προοπτικές βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού και του ελληνικού εμπορίου.

Θα παρακολουθούμε στενά τα επόμενα βήματα, όπως αναφέρει, ειδικά την αποσαφήνιση του ακριβούς τρόπου και χρόνου εφαρμογής του νέου καθεστώτος, καθώς και το εάν η απόφαση θα συνοδευτεί από την επιβολή ενός διαχειριστικού τέλους, όπως είχε προαναγγείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΕΣΕΕ, κατέληξε, θα συνεχίσει να εκπροσωπεί ενεργά και τεκμηριωμένα τα συμφέροντα του εμπορικού κόσμου, με στόχο την πλήρη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.