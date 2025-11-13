Ε.Ε.: Τέλος τα «duty free» δέματα από Shein και Temu - Στηρίζει η Ελλάδα

Επιταχύνεται η διαδικασία επιβολής δασμών σε μικροδέματα που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μπει φρένο στις φθηνές κινεζικές εισαγωγές προϊόντων που αγοράζονται διαδικτυακά από εταιρείες όπως οι Shein και Temu.

Την εν λόγω απόφαση γνωστοποίησε ο επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, ενώ -σε σημερινές του δηλώσεις- ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στη συγκεκριμένη απόφαση των Βρυξελλών.

Το 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει την κατάργηση της ελάχιστης απαλλαγής από δασμούς για εμπορεύματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, η οποία όμως να εφαρμοζόταν από το 2028, όταν πρόκειται να τεθεί σε ισχύ μια ευρύτερη αναθεώρηση του τελωνειακού καθεστώτος της Ε.Ε.

Ωστόσο, σε επιστολή του προς τους υπουργούς Οικονομικών της Ε.Ε., σήμερα Πέμπτη,ο Σέφκοβιτς πρότεινε το εν λόγω όριο να καταργηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι σχεδιαζόταν.

Στο στόχαστρο Shein και Temu

Η εν λόγω κίνηση, η οποία αναμένεται να πλήξει πλατφόρμες διαδικτυακού εμπορίου όπως η Shein και η Temu, θα αποτελέσει ξεκάθαρο μήνυμα ότι το μπλοκ των «27» παίρνει στα σοβαρά την προσπάθειά του να θωρακίσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αναφέρει στην επιστολή του ο Σέφκοβιτς.

Η Shein αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο, ενώ η Temu δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για δηλώσεις. Υπενθυμίζεται ότι η Shein αντιμετωπίζει ήδη νομικές προκλήσεις στη Γαλλία για το γεγονός ότι πωλούνται παιδικές κούκλες του σεξ στην πλατφόρμα της.

Ο αριθμός των δεμάτων μικρής αξίας που φτάνουν στην Ε.Ε. διπλασιάστηκε το περασμένο έτος σε 4,6 δισεκατομμύρια, με πάνω από το 90% να προέρχεται από την Κίνα. Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν δέχεται πιέσεις από εταιρείες στην Ε.Ε. να επιταχύνει τις προσπάθειες αντιμετώπισης αυτής της εισροής.

Εντονη πίεση

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταργήσει το δικό τους «de minimis» όριο που επιτρέπει την άνευ δασμών είσοδο δεμάτων αξίας μικρότερης των 800 δολαρίων, κάτι που πυροδότησε ανησυχίες πως οι φθηνές κινεζικές εισαγωγές θα στραφούν περισσότερο στην Ευρώπη.

Η πίεση γίνεται μάλιστα ακόμη μεγαλύτερη, καθώς χώρες της Ε.Ε. εμφανίζονται πρόθυμες να υιοθετήσουν τις δικές τους πολιτικές σε εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα εν λόγω τέλη.

Το λόμπι των Ευρωπαίων λιανοπωλητών και χονδρεμπόρων, το EuroCommerce, προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπονομεύσει την ενιαία αγορά της Ε.Ε.

Η Επιτροπή έχει προτείνει ένα τέλος της τάξεως των 2 ευρώ, αλλά δεν είναι σαφές πότε θα επιβληθεί.