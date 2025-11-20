Κωνσταντίνος Αργυρός: Εμφανίστηκε σε βίντεο TikToker κατά τη βόλτα του στη Νέα Υόρκη

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη για τη συναυλία του στο Barclays Center.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει κερδίσει θαυμαστές σε πολλές χώρες μέσω των live εμφανίσεών του, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Πρόσφατα, εντοπίστηκε από μία χρήστρια του TikTok στους δρόμους της Νέας Υόρκης, η οποία του πήρε μια σύντομη, ανεπίσημη συνέντευξη.

Απολαμβάνοντας τη διαμονή του στην τεράστια αυτή πόλη ο τραγουδιστής, βγήκε να εξερευνήσει την πόλη και εκεί συνάντησε την διάσημη ξένη Tik Toker, η οποία του έκανε κάποιες προσωπικές ερωτήσεις.

Στο βίντεο που ανέβηκε στον λογαριασμό της στο TikTok, ο τραγουδιστής αρχικά συστήνεται στο κοινό και αποκαλύπτει το Instagram του. Με χιούμορ, συμβουλεύει την TikToker να προτιμήσει τσίπουρο αντί για ούζο την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί την Ελλάδα.

Σε άλλο σημείο, η ΤikToker του ζητάει να της τραγουδήσει κάτι, με τον ίδιο να επιλέγει στίχους του κομματιού «Αθήνα μου». Στη συνέχεια, ενημέρωσε τους θαυμαστές του για τις εμφανίσεις του στη Νέα Υόρκη.