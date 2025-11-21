Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν εγκλημάτησα, είμαι αθώα» λέει η ηθοποιός για τη σύλληψή της

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν εγκλημάτησα, είμα...

«Θεωρώ ότι δεν έχω κάνει κάτι, το οποίο είναι μη αναστρέψιμο» ανέφερε η Δήμητρα Ματσούκα

Η Δήμητρα Ματσούκα έδωσε απαντήσεις μπροστά στην κάμερα για την σύλληψή της, το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Δανάης στη Βουλιαγμένη, αφού φέρεται να οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς να διαθέτει δίπλωμα και χωρίς το όχημά της να έχει πινακίδες κυκλοφορίας.

Μετά τη λαμπερή πρεμιέρα της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» στο Embassy Theater, η Δήμητρα Ματσούκα παραχώρησε δηλώσεις τόσο στην κάμερα του Mega όσο και σε εκείνη του Alpha. Αναγνώρισε πως έκανε λάθη, αλλά όπως ανέφερε δεν αισθάνεται ότι έκανε κάτι μην αναστρέψιμο. «Είμαι αθώα και πραγματικά αισθάνομαι εμπιστοσύνη από τον τρόπο που διαχειρίστηκε το όλο θέμα η τροχαία και το δικαστήριο. Ας πούμε ότι είναι μια σειρά ατυχών επιλογών» είπε η πρωταγωνίστρια στην κάμερα του Mega.

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η Δήμητρα Ματσούκα πρόσθεσε: «Δεν εγκλημάτισα. Δεν είμαι περήφανη για αυτή την ανεπάρκειά μου, όσον αφορά συγκεκριμένα πράγματα, αλλά την ίδια στιγμή, δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει και κάτι το οποίο, ξέρετε… Θεωρώ ότι δεν έχω κάνει κάτι, το οποίο είναι μη αναστρέψιμο. Δεν έχω προκαλέσει μία βλάβη».

Ειδήσεις Τώρα

Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση

Διαμαντής Καραναστάσης: Και πολύ κάθισα, οι συμπολίτες μου φωνάζουν μπράβο στον δρόμο από χθες

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: Θέλω να ανοίξει τα μάτια για να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Δήμητρα Ματσούκα

Spotlight