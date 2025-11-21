Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν εγκλημάτησα, είμαι αθώα» λέει η ηθοποιός για τη σύλληψή της

Η Δήμητρα Ματσούκα έδωσε απαντήσεις μπροστά στην κάμερα για την σύλληψή της, το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Δανάης στη Βουλιαγμένη, αφού φέρεται να οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς να διαθέτει δίπλωμα και χωρίς το όχημά της να έχει πινακίδες κυκλοφορίας.

Μετά τη λαμπερή πρεμιέρα της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» στο Embassy Theater, η Δήμητρα Ματσούκα παραχώρησε δηλώσεις τόσο στην κάμερα του Mega όσο και σε εκείνη του Alpha. Αναγνώρισε πως έκανε λάθη, αλλά όπως ανέφερε δεν αισθάνεται ότι έκανε κάτι μην αναστρέψιμο. «Είμαι αθώα και πραγματικά αισθάνομαι εμπιστοσύνη από τον τρόπο που διαχειρίστηκε το όλο θέμα η τροχαία και το δικαστήριο. Ας πούμε ότι είναι μια σειρά ατυχών επιλογών» είπε η πρωταγωνίστρια στην κάμερα του Mega.