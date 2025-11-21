Διαμαντής Καραναστάσης: Και πολύ κάθισα, οι συμπολίτες μου φωνάζουν μπράβο στον δρόμο από χθες

Πώς σχολίασε η Κωνσταντοπούλου

Νέα ανάρτηση για την ξαφνική παραίτησή του από βουλευτής έκανε το βράδυ της Πέμπτης ο Διαμαντής Καραναστάσης μετά τις αλλεπάλληλες αναρτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το πρόσωπό του. Γράφοντας «και πολύ κάθισα» για την απόφασή του, ο Διαμαντής Καραναστάσης συμπληρώνει ότι «εγώ μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στο δρόμο από χτες». Υποστηρίζει, δε, ότι «μέσα σε μια κοινωνία που δεν παραιτείται ποτέ κανείς… προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο αυτόν που παραιτήθηκε από τα αξιώματα και όλα τα προνόμια, για τις αξίες του».

Η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση Σε μια κοινωνία που την έχουν βουτήξει στην τοξικότητα και στο ψέμα… μέσα σε μια κοινωνία που δεν παραιτείται ποτέ κανείς… προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο αυτόν που παραιτήθηκε από τα αξιώματα και όλα τα προνόμια, για τις αξίες του.

Αυτές είναι οι «μύγες», που βρίσκονται παντού.

Που δε βλέπουν τη γενναιότητα γιατί δεν ξέρουν τη λέξη.

Εγώ μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στο δρόμο από χτες.

Μένω με όλους μας.

Και με τον κύριο που μου είπε πριν λίγο: «και πολύ έκατσες Διαμαντή…»

Αυτό ακριβώς… και πολύ κάθισα.✌️

Η αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Αυτό» ήταν το μοναδικό σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην τελευταία χρονικά ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στη συνέχεια να κάνει και μια νέα δήλωση στο περιστύλιο της Βουλής.

Όπως γράφει στο Facebook, οι δηλώσεις της «απαντούν σε όλους εκείνους που δήθεν αναρωτιούνται ποια είναι η βρομιά, που κατήγγειλε παραιτούμενος ο Διαμαντής Καραναστάσης. Ο Διαμαντής με την πράξη του - και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτόν και για την πράξη του στην Πλεύση Ελευθερίας- κατέδειξε και ποια είναι αυτή είναι η βρομιά και πως υπάρχουν καθαροί άνθρωποι που δεν αντέχουν και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Η δική μας υποχρέωση είναι να δώσουμε την μάχη, ώστε να καθαρίσει αυτή η βρομιά» βάζοντας ως hashtag τις λέξεις «#Διαμαντής #Με_τον_Διαμαντή #μαζί_πάντα»